Sansa retrata els gitanos de la Part Alta

El periodista i fotògraf ha publicat un llibre on aprofundeix en les tradicions i el dia a dia d'aquesta comunitat tarragonina

Actualitzada 04/10/2023 a les 19:11

En el pròleg del llibre(ed. Cossetània), Pere Navarro afirma que la comunitat gitana de la Part Alta és «una realitat tarragonina sobre la qual s'hi ha anat passant de puntetes. Ara, aquesta realitat ha passat a primer pla gràcies al treball del periodista i fotògraf Josep Maria San Saturnino Benito,, que ha publicat un monogràfic dedicat a aquest col·lectiu. El volum consta de deu capítols i està magníficament il·lustrat amb més de 150 fotografies que mostren el dia a dia, els costums i les tradicions dels gitanos del centre de Tarragona.«Estic d'acord amb aquesta afirmació», assegura l'autor del llibre. Sansa, qui ha estat més de vuit anys treballant en aquest manuscrit, explica que «el fet que aquesta comunitat tingui els seus costums i tradicions dificulta que es pugui integrar en el món paio, i viceversa, el món paio els margina perquè dona per vàlid tots els tòpics i prejudicis».Així i tot, explica el periodista, «el fet que els gitanos de la Part Alta siguin una comunitat gitanocatalana fa que estiguin més integrats que altres. De fet, aquest col·lectiu és conegut dins de la mateixa comunitat gitana com». Exemple d'aquesta integració, subratlla Sansa, és el fet que hi ha joves i adults d'aquest grup que treballen com a dependents en diversos comerços de roba i alimentació, o en el sector de la construcció. A més, hi ha dones i joves que estan entrant en el món laboral a través de plans d'ocupació.«Des de les associacions de dones i joves gitanos, s'està treballant per aconseguir que els nois i les noies no deixin els estudis tan aviat. Però, les tradicions que determinen que el més important és formar una família encara són tan potents, que ho dificulten molt», subratlla. La família és, precisament, un dels deu capítols en què s'estructura el llibre. La resta exploren qüestions com les creences, el Consell d'Ancians, l'associacionisme, la música, les celebracions o els gitanos geganters.Tots aquests continguts, l'autor els ha anat ordenant en funció de la importància que tenen per a la comunitat gitana. El llibre, a més, arrenca amb dos capítols introductoris en què es fa un repàs a la història de l'ètnia gitana a Catalunya i del grup que conforma el col·lectiu de la Part Alta de Tarragona. «El treball ha sigut molt fàcil i la comunitat m'ha ofert un tracte exquisit», subratlla Sansa, tot i admetre que la feina s'ha perllongat tant «perquè la comunitat gitana té una altra manera d'organitzar el seu temps, van més tranquils. Els paios, en canvi, vivim en un món molt més trepidant».La feina més difícil, admet el periodista i fotògraf, ha sigut la tria de les fotografies. «En vaig fer més de 1.500, i al final n'he hagut de seleccionar 156, més la de la coberta i la contra. A fora se n'han quedat moltes, molt vàlides que m'hauria agradat posar». La presentació dees va fer per Santa Tecla, i va aplegar més de 200 persones.