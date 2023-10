Més de la meitat dels estudiants de la URV tenen risc de patir un trastorn mental comú

Gairebé el 20% dels alumnes han pensat o han tingut una conducta suïcida en el darrer mes

Prevenció del suïcidi

La transició com a factor de risc

El SAP atenen 145 sol·licituds

Més de la meitat dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV), un 69%, tenen risc de patir un trastorn mental comú. És el resultat de l'enquesta feta a 2.862 estudiants pel Servei d'Atenció Psicològica (SAP) de la universitat durant els cursos 2021-22. Així, el 49% dels estudiants estaven en risc de patir un trastorn d'ansietat generalitzada i el 47% en risc de patir un trastorn de depressió major.«Són xifres molt altes, però concorden amb estudis científics que estan sortint ara mateix, amb mostres majors, i estan obtenint els mateixos nombres», - ha explicat la professora i coordinadora del SAP, Anna Huguet. A més, gairebé el 20% dels alumnes enquestats han pensat o tingut una conducta suïcida en el darrer mes.A banda de l'ansietat i la depressió, l'enquesta també indica que el 15% dels alumnes està en risc de patir un trastorn de pànic; el 24% d'abús o dependència a l'alcohol mentre que el 8% tenen el risc de patir un trastorn per afartament, i el 3% de bulímia nerviosa. A la vegada, fins a un 69% estan en risc de patir almenys un dels problemes plantejats.De l'estudi també es desprèn que el 30,7% de les persones que hi van respondre havien tingut un problema emocional o relacionat amb el consum d'alcohol o drogues en els últims dotze mesos. D'aquests, dos de cada deu havien pres medicació per afrontar el problema, i gairebé quatre de cada deu havia sol·licitat ajuda psicològica.L'enquesta es va fer a 2.862 estudiants el curs 2021-2022 i el 71% eren noies, que majoritàriament se senten noies; el 87% eren d'ètnia euro-caucàsica i la meitat d'aquestes viuen amb els pares mentre que el 28% amb companys de pis. Això ha permès fer una radiografia «molt clara» de la prevalença del risc de patir trastorns de salut mental i també dels factors que hi estan relacionats.El qüestionari també tenia per objectiu avaluar la conducta i el pensament suïcida. «Una tendència que incrementa i que fa que ens hàgim de plantejar que l'abordatge de la salut mental no es pot deixar només en mans de la sanitat», ha apuntat Huguet. Així, al voltant del 20% dels estudiants que el van respondre van mostrar ideació o conducta suïcida en els 30 dies abans de ser preguntats. Això inclou tant els que hi havien pensat de manera passiva, els que ho havien fet de manera activa, i els que tenien un pla de suïcidi (7,2%) o havien fet un intent (0,7%).És en aquest marc que la URV dedica aquesta setmana a prevenir i conscienciar del suïcidi en l'entorn universitari, com a part de les jornades #TrioLaVida que impulsen les universitats públiques catalanes i el Departament de Salut. Aquest dijous, un gran cub del Sistema d'Emergències Mèdiques ocupa una bona part de la plaça del campus Catalunya perquè la comunitat pugui viure una experiència interactiva.Les professores Fina Canals i Anna Huguet expliquen que hi ha dos factors a tenir en compte: d'una banda, la transició que viuen els estudiants que comencen la universitat, ja que han observat que són els estudiants de grau, en aquest cas predominaven els de primer i segon, els que presenten un estat de salut mental que «desperta més alarmes», en comparació amb l'alumnat de màster i doctorat. «La transició especialment en edats primerenques s'associa amb molt d'estrès», ha afirmat Huguet. En aquesta línia, també han detectat que els estudiants transgènere tenen més risc de patir com a mínim algun dels trastorns mentals avaluats a través de l'enquesta respecte d'estudiants que s'identifiquen amb el gènere amb què han nascut.El SAP va rebre 145 sol·licituds l'any passat, de les quals va atendre el 83,2%. El motiu de consulta més comú són problemes emocionals. D'aquests, el 30% dels atesos havia mostrat ideació o conducta suïcida en el darrer mes, un 65,5% estava en risc de patir un trastorn o depressió major i el 58,8%, de patir un trastorn d'ansietat.