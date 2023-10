La temperatura mitjana de Catalunya els últims 30 anys ha estat un grau superior respecte al període 1961-1990

L'efecte illa de calor impulsa especialment els termòmetres a Tarragona i Barcelona i la seva àrea metropolitana

Actualitzada 05/10/2023 a les 11:38

La temperatura mitjana de Catalunya els últims 30 anys ha estat un grau superior als anys 1961-1990, segons l'Atles climàtic 1991-2020 presentat aquest dijous pel Meteocat.En la roda de premsa per presentar l'estudi, el professor Javier Martín-Vide ha explicat que és un ritme de creixement més alt que la mitjana mundial, on s'ha crescut 1,1 graus «des de la segona meitat del segle XIX fins la darrera dècada».Destaquen els increments significatius entre els dos trentennis a Tarragona i a Barcelona juntament a la seva àrea metropolitana, i, per l'efecte illa de calor.En la roda de premsa per presentar l'estudi, la directora de la institució, Sarai Sarroca, ha explicat que «la temperatura a Collserola és la que hi havia a l'Eixample» 30 anys abans.