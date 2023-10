La possible aplicació de zones regulades d'aparcament desagrada algunes AAVV de Tarragona

Des de l'Arrabassada, per ara, només donen suport a regular les zones entorn les platges

Actualitzada 04/10/2023 a les 20:59

Des d'algunes associacions de veïns han mostrat la seva insatisfacció amb la possible aplicació de zones regulades a espais que fins ara eren gratuïts. L'Ajuntament va anunciar dimarts que, per tal de reduir el dèficit de 14 milions previst per al 2024, una de les mesures que es plantegen és convertir en zona verda els estacionaments entorn de l'Hospital Joan XXIII i de la Vall de l'Arrabassada, amb 1.500 i 400 places, respectivament.Altres accions possibles són canviar les places del carrer d'Enric d'Ossó i del carrer del Mar de zona taronja a verda, i regular l'estacionament entorn les platges del juny al setembre amb 1.500 places de zona taronja. Algunes associacions de veïns han reaccionat davant aquesta proposta, com l'AAVV de la Vall de l'Arrabassada. Segons explica el seu president, Josep Maria Betran: «No entenem les mesures, ja que el nostre barri no és una zona comercial». Tot i això, declara que «sí que estem d'acord en regular les places d'aparcament durant els mesos d'estiu», sempre que els veïns de la Vall tinguin una targeta de residents per no haver de pagar.També afirma que «el deute no es pot disminuir només amb els veïns de l'Arrabassada», i que s'han de tenir en compte les altres zones de la ciutat que no són verdes. «Els ciutadans som tots iguals, siguem del barri que siguem», i afirma que el just seria ampliar les zones regulades a més carrers de Tarragona. Davant la pregunta de si emprendran accions en cas que la mesura s'acabi aplicant, Bertran declara que «he de parlar amb els membres de la junta per decidir les següents passes». D'altra banda, ha explicat que dimarts passat van mantenir la reunió mensual amb la seva regidora de barri, i no els va comentar res sobre aquesta possible mesura: «Ens hem assabentat de tot per la premsa».En resum, afirma que «la gent no està contenta», ni amb la decisió relacionada amb els aparcaments ni amb el possible augment de l'impost sobre béns immobles (IBI) en un 20%, una altra mesura que també va proposar el govern municipal. Per la seva banda, el president de l'AAVV del Parc del Francolí, Jordi Miguel, afirma que, personalment, es troba «descontent», que tractaran el tema en la pròxima reunió de l'associació. En cas que es regulin les places d'aparcament del veïnat, aquestes zones de pagament se sumarien a les del pàrquing dissuasiu que es vol construir darrere de l'Hospital Joan XXIII.