La Diputació de Tarragona millora la seguretat viària entre Blancafort i Solivella

Actualitzada 05/10/2023 a les 15:18

La Diputació de Tarragona ha millorat la seguretat viària a la carretera TV-2336 (de l'Espluga de Francolí a la T-233) concretament entre els municipis de Blancafort i Solivella. L'actuació s'ha realitzat en un tram de 2,2 km i ha servit per ampliar la calçada fins a 6 metres. També s'ha habilitat un itinerari per a vianants. El projecte ha representat a la Diputació una inversió de 690.000 euros i ha servit per garantir la convivència segura de tots els usuaris d'aquesta carretera, per on circulen diàriament prop de 800 vehicles.La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha inaugurat aquest dijous les obres de millora de la carretera i ha visitat l'actuació acompanyada de la diputada delegada de l'Àrea d'Infraestructures del Territori, Iris Castell; l'alcaldessa de Solivella, Rosa M. Salvadó i l'alcalde de Blancafort, Enric París. Durant la seva intervenció, Noemí Llauradó s'ha referit a la necessitat i la importància d'aquest projecte de millora de la xarxa viària i ha afegit que a la Diputació «entenem les carreteres no només com a vies que ens permeten anar d'un lloc a l'altre sinó com a espais de convivència, xarxes de mobilitat sostenible que han de contribuir al desenvolupament equilibrat del territori».D'altra banda, la presidenta de la Diputació ha destacat la suma d'esforços entre la institució i els municipis, que donen com a resultat «projectes de millora com el que avui inaugurem, a través dels quals refermem la nostra voluntat de promoure l'accés de la ciutadania als serveis bàsics, des d'un entorn còmode i segur». Tot plegat, ha afegit, «per donar compliment al nostre principal objectiu: millorar la vida de les persones arreu del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès».A banda d'ampliar la calçada, les obres han servit per millorar el drenatge i fer transitables les cunetes, facilitant així la circulació simultània de vehicles pesants. D'altra banda, des de Blancafort fins al cementiri, s'ha construït un itinerari per a vianants separat per pilones del trànsit rodat. Els treballs també han inclòs la renovació del paviment, de la senyalització horitzontal i vertical i de les barreres de seguretat. Finalment, s'ha dut a terme la canalització soterrada de telecomunicacions per a la previsió d'instal·lació de la fibra òptica.