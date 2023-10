L'oposició està en contra d'incrementar l'IBI un 20% a Tarragona: «És desproporcionat»

ERC, ECP, PP i Vox han criticat el paquet de mesures que els ha presentat Viñuales i defensen que hi ha altres opcions a banda d'apujar impostos

Actualitzada 04/10/2023 a les 20:10

Viñuales carrega contra el PP

El govern municipal necessita cinc vots de l'oposició, com a mínim, per aprovar el paquet de mesures que va posar sobre la taula ahir l'executiu per eliminar el dèficit de 14 milions d'euros previst per al 2024. Ara mateix, es dibuixa un escenari força pessimista. I és que, ahir, els grups de l'oposició van carregar contra el paquet de mesures que els va presentar l'alcalde, Rubén Viñuales. La proposta d'apujar impostos i, en especial, l'IBI (20%), va ser el focus de les crítiques d'Esquerra Republicana, En Comú Podem, Vox i el Partit Popular. El portaveu de Junts, Jordi Sendra, no es va voler pronunciar. Un dia abans, ja va comentar que el grup municipal volia analitzar bé les propostes del govern abans de treure conclusions.«La mesura d'incrementar l'IBI un 20% no ens agrada en absolut», apuntava ahir en roda de premsa la portaveu d'ERC, Maria Roig. L'edil no entén que el govern suggereixi aquesta pujada quan, fa tres anys, el govern d'Esquerra, Junts per Tarragona i la CUP va proposar incrementar un 3,9% l'IBI i els socialistes «van posar el crit al cel i es van posar d'esquena». Roig recordava que el PSC recriminava als republicans el fet de voler apujar taxes en comptes de reduir despesa. Per la seva banda, el conseller republicà, Xavier Puig, qualificava les mesures presentades per Viñuales d'«animalada», perquè són «desproporcionades» i «gens raonables». «Hi ha altres camins per quadrar números més enllà d'apujar impostos», comentava.D'altra banda, Roig assegurava que el risc de fallida de l'Ajuntament del qual va advertir l'alcalde és «fals». L'edil indicava també que és un relat «irresponsable», perquè espanta la ciutadania. «Com pensen atraure empreses, si venen que Tarragona està en fallida?», preguntava la portaveu d'ERC. Els republicans són conscients de la mala situació econòmica que arrossega el consistori i, per això, faran una oposició «responsable». Això sí, apunten que la proposta dels socialistes hauria de canviar molt per tenir els vots a favor d'ERC.El portaveu d'En Comú Podem, Jordi Collado, també creu que les propostes que ha presentat l'equip de govern són «desmesurades». «No hi ha cap mesura que alleugeri la vida de la ciutadania i protegeixi la gent vulnerable», criticava. Els comuns defensen que incrementar l'IBI un 20% és «abusiu». També opinen que és una «barbaritat», apujar l'ICIO un 30%. «Són mesures purament recaptatòries», apuntava el conseller d'ECP, qui no entenia «aquesta pujada indiscriminada a tothom».ECP també es posiciona en contra de l'eliminació dels abonaments de l'EMT per adherir-se a les tarifes de l'ATM: «Implicaria duplicar els preus dels abonaments». D'altra banda, Collado mostrava la seva preocupació per la idea de retirar del recàrrec per pisos buits, ja que «no demostra la sensibilitat vers el problema de l'habitatge». Des del grup municipal apunten que cal trobar «una solució definitiva a l'equilibri inestable de les finances municipals, per no haver de continuar carregant la ciutadania».Javier Gómez, portaveu de Vox, també avançava el seu «no rotund» a la pujada de l'IBI. «Estem estudiant els pressupostos per reduir la despesa innecessària, sectària, ideològica i improductiva», afirmava l'edil, qui assegurava que el partit d'ultradreta sempre lluitarà per reduir «tots els impostos». Des del PP també continuen defensant la congelació o la baixada, si és possible, dels tributs. La portaveu del grup popular, Maria Mercè Martorell, considerava que «hi ha altres formes d'obtenir ingressos sense haver d'apujar els impostos a la ciutadania». «Existeixen vies que no penalitzen a la ciutadania», apuntava la consellera.Viñuales va carregar ahir contra Martorell en una entrevista a. L'alcalde va mostrar la seva sorpresa per l'actitud del PP, que considera que està sent «profundament insolidari». De fet, els acusa de ser «deslleials» amb la ciutat i fer política barata, perquè defensen que no s'ha de pujar la fiscalitat «quan saben perfectament que no hi ha altra solució». «Tot ho confien a què altres partits diguin que sí per quedar com els únics que han dit que no», etzibava. Viñuales va aprofitar per justificar el possible increment de l'IBI explicant que «el valor cadastral que tenim a Tarragona és molt baix».