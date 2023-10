Junts aposta per reduir un 20% els sous dels regidors a Tarragona per saldar la situació econòmica

El grup municipal ha traslladat aquest dijous les seves propostes a l'alcalde Rubén Viñuales

Actualitzada 05/10/2023 a les 18:32

El grup municipal de Junts a Tarragona aposta per reduir un 20% els sous dels regidors i assessors de l'Ajuntament de Tarragona per «alleugerir» la situació econòmica del consistori. Es tracta d'una de les mesures que el partit ha traslladat aquest dijous a l'alcalde Rubén Viñuales, entre les que també destaca la reducció de l'IBI «tant com sigui possible». També li han plantejat que prengui les mesures sancionadores necessàries davant l'incivisme en abocament de deixalles i brossa, així com per aquells vehicles que superin els 30 km/h dins de la ciutat.Altres de les mesures que Junts ha presentat al govern municipal han estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals, la concessió de guinguetes a platges i jardins, la implementació de noves zones blaves i invertir als polígons industrials per facilitar l'arribada de noves empreses, entre altres.La seva portaveu a Tarragona, Jordi Sendra, ha manifestat que el partit continua estudiant la proposta econòmica de l'Ajuntament amb la voluntat de «lluitar per tenir una ciutat que sigui capaç d'aconseguir més inversions». «Hi ha altres formes d'obtenir ingressos sense apujar els impostos», ha defensat Sendra, qui afirma que presentaran les seves mesures al govern municipal en els pròxims dies.