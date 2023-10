Investigadors, empreses i administracions europeus es donen a conèixer a Tarragona per impulsar l'hidrogen verd

L'ICIQ acull la presentació de nou projectes tecnològics per agilitzar la descarbonització

Una setantena d'investigadors, empreses i administracions europees s'han concentrat durant dos dies a la seu de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona per donar-se a conèixer i començar a impulsar l'arribada de l'hidrogen verd.En el marc de la jornada 'Hydrogen Horizons' s'han presentat nou projectes «amb tecnologies molt diferents» que van des de la utilització de residus municipals fins a aigües impures. De fet, aquests equips treballen de manera conjunta per accelerar el procés de descarbonització. «Una sola tecnologia no pot donar a l'abast a tota la demanda que hi ha», ha subratllat el coordinador d'un dels projectes presentats, Pau Farràs, qui ha assegurat que «hi ha països desesperats per buscar hidrogen verd».