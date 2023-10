El Festival de Fotografia SCAN de Tarragona celebrarà deu anys amb una quarantena d'activitats

L'estrena d'un pòdcast serà una de les novetats del certamen que tindrà lloc del 13 d'octubre al 26 de febrer

El Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona celebrarà enguany la desena edició amb una quarantena d'activitats i la participació de prop d'un centenar professionals. L'objectiu del certamen és cercar un equilibri entre la creativitat, la participació de la ciutadania i la reflexió del fet fotogràfic.L'estrena del pòdcast 'Òcul', la posada en marxa de la Primera Residència de Creació i Investigació al Centre d'Imatges de Tarragona (CIT) i la publicació del 'BLOC' seran les novetats principals d'aquesta edició que tindrà lloc entre el 13 d'octubre fins al 26 de febrer del 2024. El programa també inclourà diverses exposicions, una trobada amb professionals del sector, una ruta fotogràfica i tallers, entre altres.L'exposició central del festival 'Talent Latent' tornarà al Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona, on fotògrafs d'arreu exposaran els seus treballs sota el títol 'Traces de llum. Memòries de la imatge fotogràfica'. L'SCAN també es traslladarà, per primera vegada, fins a altres municipis com Reus i El Vendrell a través de les mostres 'Riquesa fictícia i falsa prosperitat' i 'La dramatúrgia dels objectes'.