Tarragona estrena lliberia de vell

Enric Benaiges i Albert Velasco han inaugurat aquest mes de setembre La Quimera, una llibreria especialitzada en llibre antic i modern de segona mà

Actualitzada 03/10/2023 a les 20:49

La Quimera és una llibreria nova especialitzada en llibres vells. O, sent més acurats, especialitzada en llibres antics (és a dir, que poden abastar des del segle XV fins a principis del XX), i llibres moderns de segona mà. Aquesta nova llibreria de vell va obrir portes a la ciutat de Tarragona aquest mateix mes de setembre, en un espai emblemàtic de la baixada de la Misericòrdia. El local, que fins llavors havia estat la botiga d'antiguitats Castellarnau, és un espai històric on la pedra, igual que els llibres que aixopluga, parla de temps remots.Al darrere del negoci hi són l'Enric Benaiges i l'Albert Velasco, dos dels cinc socis que havien impulsat l'Espai Nautilus del carrer Reding. «Fa uns anys, tots dos ens vam interessar per la restauració de moble antic. D'allà, vam anar derivant al llibre antic, i en veure la possibilitat de llogar un local com aquest, ens hi vam llençar de cap», explica l'Albert.A La Quimera hi tenen una bona selecció de narrativa en català i castellà, literatura infantil, poesia, assaig, pensament teològic, filosofia, història i art, entre altres. També hi ha una secció centrada en Tarragona. Pel que fa al llibre antic, un tret singular de La Quimera és que aquest està a l'abast del públic: «Volem evitar la sacralització d'aquest tipus de manuals, i per això no els tenim en vitrines. Volem que la gent hi tingui accés, que els puguin tocar i fullejar, veure com era el paper, com estaven enquadernats…», subratlla el llibreter.L'origen de tot aquest material que està a la venda, detalla, és divers: «Tant poden ser particulars que es desprenen de les seves llibreries, com mercadets de segona mà o altres llibreters amb qui estem en contacte». En aquest sentit, l'Albert admet que a ell i al seu soci els agrada molt «l'efecte sorpresa», i «remenar en mercadets i llibres de vell fins que apareix aquell».Encara que La Quimera tot just arrenca el seu camí, tots dos llibreters admeten estar força contents amb la rebuda que han tingut fins ara. A més, detallen, «la gent que entra se sorprèn molt també per l'espai, que és únic» (part de la llibreria ocupa una arcada de l'antic circ romà). El client, expliquen, és «gent de totes les edats i amb perfils prou diferents. També gent jove, que n'hi ha que està interessada en aquest món i en sap».Al final, afirma l'Albert, «tenim prou tipus i preus de llibres perquè qui entri trobi algun llibre que li pugui interessar. Sobretot, perquè el perfil de qui entra en una llibreria com la nostra ja té una certa sensibilitat». De cara al futur, l'Albert i l'Enric no descarten acabar fent activitats com ara presentacions de llibres. «Però encara no fa un mes que hem obert, així que ara el que toca és abaixar les revolucions i aposentar-nos», conclou l'Albert.