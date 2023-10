Tarragona es bolca en el Mes de la Salut Mental amb més d'una cinquantena d'activitats

És la tercera edició d'aquesta iniciativa que pretén sensibilitzar, donar eines i millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb una malaltia mental

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:07

L'Ajuntament de Tarragona, a través de les conselleries de Diversitat Funcional i Discapacitats, Salut Pública i Joventut, ha presentat aquest dijous el programa d'actes del Mes de la Salut Mental que enguany arriba a la tercera edició i que, com cada any, és amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre. El programa ofereix enguany un total de 54 activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania que es duran a terme els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. Es tracta de xerrades, jornades, presentacions de llibres, exposicions, obres de teatre, monòlegs, curtmetratges i art mural; i, com en les darreres edicions, la majoria de les activitats són iniciatives de nombroses entitats i institucions del territori.El dia 10 d'octubre tindrà lloc, al Teatret del Serrallo a partir de les 19 h, l'acte institucional amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental amb la lectura del manifest de la Federació de Salut Mental Catalunya. L'acte oferirà un diàleg teatralitzat a càrrec de l'Associació La Muralla amb guió i direcció de Tornavís Teatre sobre la vivència de les malalties mentals en clau d'humor. Una altra de les activitats destacades serà al II Jornada Parlem de Salut Mental: Eines pel benestar emocional dels equips professionals en salut mental que tindrà lloc el 17 d'octubre de 9 h a 14 h al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.Totes aquestes activitats tenen els objectius comuns de sensibilitzar a la ciutadania, continuar donant eines als professionals de l'àmbit de la salut mental i seguir treballant per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb una malaltia mental i les seves famílies”, ha manifestat la consellera de Diversitat Funcional i Discapacitats, Cecilia Mangini. La consellera ha aprofitat per recordar el treball de la Taula de Salut Mental de Tarragona que aquest passat mes de setembre ja començat a caminar: Es tracta d'una comissió de treball sobre l'eix emocional, afectiu i mental on hi ha més d'una vintena de serveis i entitats de Tarragona. L'objectiu principal és treballar conjuntament per als col·lectius més vulnerables dins de l'àmbit de la salut mental”, ha subratllat.Per la seva banda, el conseller de Joventut, Guillermo García, “la importància de tot el treball que es fa en l'àmbit de la salut mental, una problemàtica que, tot i que ve de lluny, es va fer més visible durant la pandèmia de la Covid-19”. “Des de la conselleria de Joventut aquest treball és una prioritat i per això estem molt satisfets de col·laborar en el Mes de la Salut Mental oferint activitats com són tallers de gestió emocional i nutrició coordinats amb l'Institut Català de la Salut; la sessió Una mira a través del curtmetratge i el projecte Joves Prosalut”, ha explicat García. El conseller ha recordat que més enllà d'aquest programa, de la conselleria de Joventut “s'ofereixen diferents espais i accions d'acció directa a les persones joves relacionats en l'àmbit de la salut mental”.