Ten Brinke entra en la recta final per l'inici d'obres del futur parc comercial de Tarragona

Tarraco Centrum seguirà el model del galardonat parc comercial Mirasierra Gallery

Actualitzada 03/10/2023 a les 21:49

Ten Brinke ha entrat en la recta final per a l'inici d'obres del futur parc comercial Tarraco Centrum, que s'instal·larà a la urbanització del PP10, a Campclar. La companyia es troba negociant amb els operadors, que dotaran de contingut l'espai, i adaptant el projecte a les necessitats tècniques d'aquests. Segons fonts de l'empresa, el nou projecte serà diferent del plantejat inicialment perquè, d'ençà que la companyia va adquirir els terrenys –a principis de 2019– «la demanda ha canviat». A banda de l'oferta comercial i de restauració, s'afegiran serveis essencials i el projecte es prepararà per encaixar en la nova mobilitat urbana.Tarraco Centrum s'ha readaptat seguint el concepte d'un altre dels grans projectes de la companyia, el Mirasierra Gallery de Madrid, que la passada setmana va ser guardonat amb el premi Millor Parc Comercial d'Espanya per l'AECC (Asociación Española de Centros y Parques Comerciales). Tarragona serà la segona ciutat d'Espanya on Ten Brinke obre aquesta nova generació de centres comercials, que estan marcant el futur del sector. Tal com la companyia holandesa assegura en referència al Mirasierra Gallery, «la nostra visió d'integrar serveis essencials, com ara un hospital, una clínica veterinària i una farmàcia, ha transformat completament la indústria».De fet, els primers passos ja s'han començat a donar en aquest sentit al PP10 de Tarragona, on el grup Viamed Salud construeix un nou hospital amb una superfície de 15.000 metres quadrats, entre l'avinguda Josep Maria Recasens amb el carrer W. «Entenem el projecte de centre comercial amb un mix d'usos», afirmen fonts de Ten Brinke. És a dir, que els usuaris no només hi vagin a comprar o a gaudir de l'oferta de restauració, sinó que puguin disposar d'altres serveis, com els d'atenció sanitària, farmacèutica o veterinària, per exemple. De la mateixa manera, el projecte implementarà espais físics per a l'i donarà resposta així a un hàbit de consum que, tot i haver alentit el seu creixement després de la pandèmia per covid-19, es manté a l'alça.«Per la seva ubicació, el futur parc comercial Tarraco Centrum haurà de respondre no només a les necessitats del client que arriba en cotxe, sinó també a les del que vindrà a peu, en bicicleta i patinet, o en transport públic, com l'autobús o el futur tramvia», diuen des de Ten Brinke. En aquest sentit, el projecte es prepara per donar cabuda a aquesta mobilitat. Ten Brinke no ha marcat encara la data d'inici d'obres, però la companyia afirma que es troba dins dels terminis previstos. Aviat, es reunirà amb el nou govern de la ciutat de Tarragona.