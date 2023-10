Es torna a repetir l'escena de joves asseguts a les finestres dels seus cotxes a Tarragona

En aquest cas, els joves circulaven fent esses per la T-11, amb les llums d'emergència enceses i gravant el moment

03/10/2023 a les 18:40

En les darreres hores han aparegut diversos vídeos en els quals es veu a diferents joves circulant fent esses per carreteres de Tarragona mentre que els ocupants es troben asseguts a les finestres. El primer cas recent del qual es té constància es va produir a l'A-27 fa uns dies, però aquest dimarts a la tarda s'ha viralitzat un altre vídeo que transcorre a la T-11.De fet, en els dos vídeos es repeteix el mateix patró: diversos turismes circulen fent zig-zag i amb les llums d'emergència enceses, mentre que diversos joves es troben asseguts a les finestres, generant un petit 'caos' a les carreteres per les quals circulen. Els successos, que han estat gravats per les persones que es trobaven amb aquesta situació, també han estat capturats per els protagonistes, mostrant, en tot moment, una actitud festiva i despreocupada.