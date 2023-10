Martorell (PP): «Hi ha altres formes d'obtenir ingressos sense apujar els impostos»

Els populars de tarragona consideren que no es pot penalitzar els ciutadans augmentant la càrrega fiscal

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:59

La portaveu del grup municipal del PP a Tarragona, Maria Mercè Martorell, considera que hi ha altres formes d'obtenir ingressos sense haver d'apujar els impostos a la ciutadania encara més. La popular defensa que no es pot penalitzar els ciutadans amb més càrrega fiscal.Martorell ha continuat defensant la congelació o baixada dels impostos quan sigui possible i aplicar altres fórmules per fer front a la preocupant salut econòmica del consistori. «Hi ha altres vies per tenir ingressos sense aturar l'economia de la ciutat. En definitiva, vies per no penalitzar a la ciutadania», ha remarcat la consellera.La portaveu reitera que vol estudiar la proposta econòmica de l'Ajuntament i lluitar per tenir una ciutat que sigui capaç d'aconseguir més inversions. El PP ha assegurat que presentarà les seves propostes en matèria econòmica en els pròxims dies.