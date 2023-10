El govern de la ciutat de Tarragona proposa a l'oposició apujar l'IBI un 20%

El tipus impositiu passaria del 0,953% a l'1,143%, que suposaria una injecció de 9,9 milions d'euros a les arques municipals

Actualitzada 03/10/2023 a les 21:28

L'Ajuntament de Tarragona podria apujar l'impost sobre béns immobles (IBI) un 20%. Aquesta és una de les diverses propostes que l'equip de govern ha posat sobre la taula per reduir el dèficit de 14 milions previst per al 2024 i evitar la fallida. L'executiu valora l'opció d'augmentar el tipus impositiu, que fins ara era del 0,953%, fins a l'1,143%. Amb aquesta mesura, a la qual s'ha de sumar una possible derogació de la bonificació per la instal·lació de plaques solars, preveuen incrementar els ingressos en 9,9 milions d'euros. Cal tenir en compte que l'IBI és una de les principals fonts d'ingressos d'un ajuntament. A Tarragona, suposa actualment una injecció d'uns 50 milions.Aquesta no és l'única modificació que proposa el govern en les ordenances fiscals. Un dels canvis que planegen els socialistes és augmentar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Concretament, volen apujar el tipus de gravamen del 3,07% al 4%, que preveuen que aporti 1,1 milions més d'euros per a les arques municipals. D'altra banda, l'executiu vol adoptar els coeficients que marca la Llei de Pressupostos de l'Estat respecte a l'impost de plusvàlua, així com derogar els beneficis que tenien els vehicles elèctrics en l'ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).L'alcalde, Rubén Viñuales, explicava els darrers dies que un dels motius que han portat a l'Ajuntament al risc de fallida és l'augment de la despesa del capítol I, amb l'increment del 3% dels sous públics. Ara, el govern proposa ajustar aquest epígraf amb amortització de places i llocs no ocupats, que es traduiria en 500.000 euros d'estalvi. D'altra banda, l'executiu preveu treure 1 milió d'euros després de revisar els ingressos i les aportacions a les empreses municipals.L'altra font de finançament d'on es vol treure profit és de les zones d'estacionament regulades. Els socialistes suggereixen incrementar les tarifes un 20%, posar fi a la gratuïtat per als vehicles amb etiqueta mediambiental de zero emissions i incrementar l'import d'anul·lació de denúncia per superar el temps permès (que passaria de 8 a 10 euros). Amb aquestes mesures, s'ingressarien 427.105,67 euros més.El govern també planteja crear noves zones regulades, fent de pagament l'estacionament entorn de l'Hospital Joan XXIII i de la Vall de l'Arrabassada amb 1.500 i 400 places de zona verda, respectivament. A més, les places del carrer d'Enric d'Ossó i del carrer del Mar passarien de ser de zona taronja a verda. Per últim, podrien regular l'estacionament de vehicles a la zona de les platges del juny al setembre amb 1.500 places de zona taronja. Aquestes quatre mesures permetrien ingressar 960.000 euros.Els canvis relacionats amb les zones regulades formen part d'un pla d'actuació ideat per optimitzar els recursos econòmics de l'Empresa Municipal de Transports. Entre altres, contempla la pujada de les tarifes als aparcaments municipals, que s'aplicaria de manera immediata, o l'eliminació dels abonaments de l'EMT ordinaris i per a empadronats, mantenint els dels pensionistes i jubilats. Només hi haurà l'opció de comprar els de l'ATM Camp de Tarragona.