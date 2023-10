Viñuales alerta que l'Ajuntament de Tarragona necessita 14 MEUR per evitar entrar «en fallida»

L'alcalde assegurava que no volen deixar de donar serveis públics i que negociaran amb l'oposició les possibles mesures per solucionar el dèficit previst per al 2024 i poder fer front a la despesa corrent

Actualitzada 02/10/2023 a les 21:57

Es recuperen les regles fiscals

Els grups de l'oposició es mostren escèptics davant la possibilitat d'apujar impostos

L'Ajuntament de Tarragona podria entrar en fallida al 2024, si no aconsegueix 14 milions d'euros per poder fer front a la despesa corrent. Així de contundent es va mostrar ahir l'alcalde, Rubén Viñuales, qui va explicar que la situació econòmica del consistori és «insostenible». El batlle assenyalava la necessitat de prendre mesures per solucionar aquest dèficit previst i poder «mantenir els serveis públics que s'estan prestant». La pujada de l'IPC, l'augment de la despesa energètica, o l'increment del 3% dels salaris que marca l'Estat són algunes de les causes que han portat a l'Ajuntament a aquesta situació, que Viñuales remarcava que «no és fruit d'una acció de govern, sinó d'una herència».L'alcalde assegurava que no és un problema de govern, sinó de ciutat i, per aquest motiu, «s'ha de trobar una solució conjunta amb la resta de grups municipals». Respecte a l'opció de retallar despesa corrent per reduir el dèficit, Viñuales assegurava que no volen deixar d'oferir els serveis públics que estan donant fins ara, sinó que també els volen «mantenir i millorar». Així, l'altra opció viable és apujar impostos. Preguntat per aquesta possibilitat, el batlle va preferir no mullar-se. «Són mesures que haurem de valorar amb l'oposició», apuntava l'alcalde.Tot i que l'Ajuntament es troba en una situació crítica, l'alcalde afirmava que el consistori continua tenint capacitat d'inversió. «Podríem construir una biblioteca, però després no podríem pagar la factura de la llum o el manteniment», explicava Viñuales, deixant clar que el problema és que no hi ha diners per cobrir la despesa corrent. El consistori haurà de destinar 2,5 milions d'euros més a la despesa energètica, uns altres 2,5 milions a l'increment dels sous i 2,5 milions més per assumir l'augment dels tipus d'interès. A més, per al 2024 es preveu disminució dels ingressos de 1.252.029, 53 euros. Respecte als organismes autònoms i empreses, les aportacions també s'incrementen 2,5 milions d'euros respecte a l'any passat. Per aquest motiu, ahir l'alcalde es va reunir amb els gerents de les diferents institucions per aconseguir «més eficiència» en la gestió econòmica. I és que el govern vol posar solució a problemes estructurals que venen «de lluny».De cara als pressupostos del 2024, l'Ajuntament ha de jugar amb un altre hàndicap. I és que, per a l'any vinent, es tornaran a activar les regles fiscals, les quals serveixen per a controlar l'endeutament i les despeses de les administracions públiques. Aquestes obliguen els ajuntaments a destinar el romanent de tresoreria de cada exercici a la reducció dels deutes o a inversions financerament sostenibles. Del 2020 al 2022, com a mesura extraordinària per combatre la crisi per la covid-19 i per la guerra d'Ucraïna, el govern estatal va suspendre les regles fiscals de manera temporal.Aquesta mesura va permetre al consistori tarragoní destinar el romanent de tresoreria a finançar despesa corrent. Viñuales explicava que, amb el 12è modificatiu de crèdit de l'exercici 2023, l'anterior govern va poder destinar 1,7 milions d'euros de l'excedent de l'any anterior a amortitzar deutes. També va utilitzar 3,5 milions del romanent per complementar aplicacions pressupostàries no previstes inicialment, és a dir, per a despesa corrent. En el 2024, això ja no serà possible, ja que la liquidació del pressupost s'haurà de dedicar, de nou, a reduir l'endeutament: «Com a conseqüència, l'Ajuntament tindrà per a l'any vinent, com a mínim, 3.521.000 euros menys del que necessita per executar unes despeses similars a exercicis anteriors».L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, anunciava ahir que en els pròxims dies presentarà una proposta d'ordenances fiscals. La possibilitat d'apujar impostos, que s'haurà de negociar amb l'oposició, no es veu amb bons ulls en els grups municipals. La portaveu del Partit Popular, Maria Mercè Martorell, ha reiterat, com va fer durant la campanya electoral, que s'han de congelar o rebaixar els impostos en la mesura que sigui possible. «No es pot traslladar la pressió fiscal a la ciutadania. Vam defensar congelar o abaixar els impostos, mai apujar-los», ha expressat.L'edil ha mostrat la seva preocupació pels «forats» que hi ha a les arques municipals. El portaveu de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, coincideix amb Martorell i afirma que «no seria bo que la pressió fiscal recaigui sobre el ciutadà i, si trobem situacions per evitar-ho, estarem satisfets». El conseller, que s'ha mostrat molt preocupat per la situació econòmica en la que es troba el consistori, apunta que, si la situació és tan «dramàtica», prendran les decisions oportunes com a grup municipal i espera que la resta de partits actuïn amb responsabilitat.«El Govern ha constatat el que ja tothom podia intuir, la situació econòmica de l'Ajuntament no és bona i està lluny de ser-ho», apunta el portaveu d'En Comú Podem, Jordi Collado. Els comuns asseguren que la pujada d'impostos és la proposta del govern, «però hem de veure a qui i com». D'altra banda, apunten que, al juliol, van presentar una moció per crear una subvenció que protegeixi a les famílies més vulnerables i «encara no tenim resposta». «Veurem totes les propostes que fa el govern, quantificarem que representa i en què repercutiran. Com sempre, apostem per la redistribució de la riquesa i l'aplicació d'una mirada progressista i progressiva en qualsevol mena de pujada», defensa Collado.Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha assegurat que la situació econòmica en la qual es troba l'Ajuntament ja es coneixia i que «no hi ha res sobrevingut», al contrari del que apuntava Viñuales en roda de premsa. En aquest sentit, apunten que, l'any passat, la inflació era «molt superior». La portaveu, Maria Roig, destaca que durant el mandat anterior «es va alertar de l'estat de salut del consistori i els socialistes van intentar boicotejar una reunió del govern amb la resta de grups municipals».«L'alcalde ha informat que al consistori li falten 14 milions de corrent i que estem davant d'un problema de ciutat, però li volem recordar que l'any passat ens en feien falta 15 i ens van donar l'esquena. No vàrem comptar amb la seva complicitat ni ajuda», ha criticat la consellera republicana. La portaveu ha manifestat que, ara, cal un full de ruta clar i sobretot molt bona gestió per tirar endavant la ciutat i les inversions milionàries que van quedar lligades en el mandat anterior.El grup municipal de Vox no vol fer cap valoració, de moment, respecte a la situació econòmica de la ciutat, ja que asseguren que volen analitzar amb tranquil·litat els documents facilitats pel govern municipal i estudiar les possibles solucions. En els pròxims dies, l'executiva haurà de negociar amb l'oposició les mesures a prendre per aconseguir els 14 milions d'euros que falten per al 2024.