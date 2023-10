Tarragona acull aquest divendres la Festa del Comerç Just i de la Banca Ètica

Tindrà lloc a la plaça Corsini a partir de les 17.30 h amb nombroses activitats obertes a tota la ciutadania

Aquest divendres 6 d'octubre la plaça Corsini acollirà la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, un esdeveniment organitzat per diverses entitats liderades per Setem amb la col·laboració i el suport de la conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. El lema d'aquesta edició és Canvia el teu consum i juntes canviarem el món!. L'esdeveniment havia de tenir lloc, com cada any, el passat mes de maig (amb motiu del Dia Internacional del Comerç Just), però es va anul·lar a causa de les previsions d'un fort temporal de pluja.

A partir de les 17.30 h i fins a les 21 h, la plaça Corsini s'omplirà d'activitats amb propostes que s'allargaran tota la tarda com l'exposició i jocs de justícia global a càrrec de Setem i el taller de papiroflèxia Jugant amb el paper i la natura a càrrec de Mans Unides. L'esdeveniment arrencarà amb la lectura del manifest i continuarà amb altres activitats com ara els contacontes infantils a càrrec d'Enginyeries sense fronteres i de la Fundació Vicenç Ferrer; i música i ball de la mà de Pioneros del ritmo Tarraco i Tarragona swing.

L'objectiu de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és donar a conèixer en què consisteix el moviment de l'economia social i solidària i fer visibles totes aquelles iniciatives econòmiques del territori que estan treballant per posar la vida al centre i amb una voluntat transformadora.

La col·laboració amb aquesta festa és una de les actuacions emmarcades en el Pla Local de Cooperació i que es duen a terme des de la conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona amb la finalitat de treballar conjuntament per construir un món més just i solidari; i, en aquest cas concret,reflexionar sobre els hàbits de consum actual i donar a conèixer alternatives de consum i comerç.