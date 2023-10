Tarragona acollirà per primera vegada el Congrés de Mercats Municipals de Catalunya

Aquesta 4a edició se celebrarà el próxim 20 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat

Tarragona serà la seu de la 4a edició del Congrés de Mercats Municipals de Catalunya, que tindrà lloc per primera vegada a la ciutat el proper dilluns 20 de novembre. La jornada se celebrarà al Palau de Congressos a partir de les 9.00h del matí i està previst que compti amb la presència d'unes 200 persones vinculades a aquests equipaments comercials de tot Catalunya, com paradistes, representants, tècnics o associacions comercials, entre d'altres. L'eix temàtic del Congrés girarà enguany entorn la sostenibilitat i la innovació als mercats municipals.El Congrés està organitzat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya i comptarà amb la col·laboració de l'empresa de Mercats de Tarragona. L'objectiu de la jornada és debatre i reflexionar sobre els canvis d'hàbits dels consumidors, les noves tendències dels mercats i reflexionar sobre la implantació de nous usos als mercats, així com els nous reptes i oportunitats que afronta el sector.Pel que fa a la programació, està previst que el Palau de Congressos aculli diverses ponències i presentacions al llarg del matí. Després de dinar, els assistents es desplaçaran al Mercat Central on podran fer una visita a l'edifici, veure el Carilló i conèixer en primera persona les interioritats logístiques del dia a dia de l'equipament modernista.La presentació de la 4a edició del Congrés de Mercats ha tingut lloc al Mercat Central de Tarragona i ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, Agnès Russiñol; i el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Tarragona, Jordi Fortuny.Montse Adan ha destacat la importància d'acollir a la ciutat un esdeveniment d'aquesta rellevància i ha subratllat que «el fet que Tarragona hagi estat escollida com a seu del Congrés Municipal de Mercats de Catalunya evidencia que fora de casa es valora la feina feta a la ciutat i posa en valor la bona salut comercial que tenen els seus mercats i mercadets».