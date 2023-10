Refugi Sonor estrena una edició de tardor-hivern, amb cinc concerts a la Capsa de Música de Tarragona

El festival constarà de cinc concerts, un dissabte de cada mes en horari de tarda, a les 19:30h

La programació

Després de l'èxit assolit durant la seva primera edició al Camp de Mart, des de TGN Cultura, es segueix promovent aquest cicle, que pretén acostar les propostes musicals del moment, emergents, especials i que cuiden fins l'últim detall, per veure d'una manera pròxima i evolvent fent d'aquests concerts, una experiència única.Aquest cicle comptà amb Anima't Associació Cultural, qui gràcies a la seva llarga trajectòria en el sector, sap copsar i atrapar les propostes més interessants del moment. A més, a aquest cicle si suma un tercer soci, l'entitat que gestiona la Capsa de Música, que és l'Associació de Músics de Tarragona. El festival constarà de cinc concerts, un dissabte de cada mes en horari de tarda, a les 19:30h.El cicle començarà el 21 d'octubre amb el grup barceloní Ciutat, que presenten el seu disc en debut, Brandon. Ciutat és el grup format per Jordi (JP sunshine) i Guim, dos coneguts DJ's i membres del col·lectiu Mainline.La següent cita serà amb Maria Hein. Han passat dos anys des que va presentar Continent i Contingut, un àlbum de debut amb el qual es va convertir ràpidament en una de les artistes revelació del moment. Un disc delicat, on barrejava folk i pop, i el 18 de novembre a la Capsa de Música, ens presentarà, TOT ALLÒ QUE NO SAP NINGÚ és el segon disc de la cantant i compositora mallorquina.El 9 de desembre, des de Manacor i residents a Barcelona, ens visitarà Reïna, la nova Monarquia del Pop nacional. Després de la publicació del seu àlbum debut, Arts Marcials (2021), produït per Lluís Cabot (Da Souza), arriba el seu segon llarga durada, Retirada a temps, que es publicarà el setembre de 2023.El 27 de gener el cantant mallorquí Miquel Serra, amb 9 discs a l'esquena, presentarà els seu desè treball. “Las Hayas Arce” és el resultat de les sessions d'Una casa és pànic.El cicle tancarà el 10 de febrer, amb la jove talent, nascuda a Barcelona, Sara Terraza. La cantant que va debutar com a solista amb 17 anys al programa televisiu Oh Happy Day, va iniciar llavors la seva trajectòria professional. Amb un univers sonor molt variat, la cantautora vol plasmar a través de les seves composicions la transició musical i personal que ha viscut els últims anys.