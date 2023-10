L'IMET participa en el viatge d'aprenentatge sobre l'educació 360 a Portugal

El conseller d'Educació, Berni Álvarez, està visitant diversos espais de la comunitat educativa portuguesa per conèixer en profunditat la política Escola a Tempo Inteiro

Actualitzada 03/10/2023 a les 14:03

L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) participa aquesta setmana en el viatge d'aprenentatge impulsat per l'Aliança Educació 360 de la Fundació Bofill a Portugal amb l'objectiu de conèixer en profunditat la política educativa Escola a Tempo Inteiro que es du a terme en diversos centres escolars. El conseller d'Educació, Berni Álvarez, és una de les persones que, des d'aquest passat dilluns 2 d'octubre i fins demà dimecres, està participant en aquesta iniciativa. “Coneixem i comprovem com aquests centres han pogut fer efectiva una política educativa que posa a l'abast de tots els infants i adolescents oportunitats educatives fora de l'horari lectiu amb el treball conjunt entre ajuntaments, escoles i entitats”, ha manifestat Álvarez.



El conseller ha recordat que l'Ajuntament de Tarragona “té un gran compromís i continuarà treballant per potenciar l'educació que va més enllà de l'escola”. En aquest sentit, Álvarez ha recordat projectes i accions com el desplegament del Passaport Edunauta, la participació en la Xarxa Territorial del Camp de Tarragona i la recent selecció de la ciutat de Tarragona per participar en la Crida Currículums de ciutat.