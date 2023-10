L'Ajuntament de Tarragona engega el Pam a Pam al Barri Parc Riu Clar

Guillermo García, conseller de Medi Ambient i Espai Públic: «Aquest és un projecte pensat per a la ciutadania i que tindrà beneficis evidents i visibles»

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:24

NETEJA. Tasques: neteja de voreres i calçada, retirada d'herbes d'escocells, voreres i calçada, neteja de contenidors, el repàs de lluminàries, la retirada de pintades i adhesius de papereres, contenidors i façanes municipals així com la neteja de papereres i canvi de les que estiguin malmeses. Equips: SECE, FCC i EMATSA.

Tasques: neteja de voreres i calçada, retirada d'herbes d'escocells, voreres i calçada, neteja de contenidors, el repàs de lluminàries, la retirada de pintades i adhesius de papereres, contenidors i façanes municipals així com la neteja de papereres i canvi de les que estiguin malmeses. Equips: SECE, FCC i EMATSA. SEGURETAT VIAL. Tasques: repintat de marques vials, repàs i nova senyalització vertical, repintat de marques d'aparcaments, repintat de marques vials de parades, reparació de clots a l'asfalt i de tapes de registres. Equips: Brigada Municipal, Aparcaments, EMT, la Brigada d'Intervenció Ràpida, Àrea de Mobilitat i EMATSA

Tasques: repintat de marques vials, repàs i nova senyalització vertical, repintat de marques d'aparcaments, repintat de marques vials de parades, reparació de clots a l'asfalt i de tapes de registres. Equips: Brigada Municipal, Aparcaments, EMT, la Brigada d'Intervenció Ràpida, Àrea de Mobilitat i EMATSA DIGNIFICACIÓ ESPAI PÚBLIC. Tasques: pintura de mobiliari urbà, la reparació de panots a les voreres i la dignificació i embelliment de parterres i parcs propers. Equips: Brigada Municipal, la Brigada d'Intervenció Ràpida i UTE jardiners de Tarragona

Amb l'arribada del mes d'octubre inicia el Pam a Pam i tal i com es va anunciar, ha engegat a Ponent. Concretament avui dimarts 3 d'octubre el projecte ha arrencat a Parc Riu Clar a primera hora del matí amb unes trenta persones de diversos equips de treball, entre tècnics municipals i treballadors d'empreses externes, que en els propers tres dies faran tasques intensives de neteja, jardineria, senyalització i dignificació de l'espai públic.El conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García, ha destacat que «el Pam a Pam neix amb la intenció d'intervenir en els diferents barris de la ciutat» i ha afegit «fent-ho de manera coordinada i responent a les demandes dels veïns i veïnes i de falta de manteniment». García ha destacat que «la cura de la nostra ciutat i la política de proximitat són dues prioritats del Govern i el Pam a Pam suposa una millora en els dèficits existents en aquest sentit». El conseller ha conclòs que aquest «és un projecte prioritari, pensat per a la ciutadania i que tindrà beneficis evidents i visibles».Al llarg d'aquest any el projecte s'estendrà per tota la ciutat i en els propers quatre anys, s'anirà replicant en les zones necessàries i en qualsevol dels tres àmbits que conformen el pla: ja sigui de neteja, de seguretat vial i/o de dignificació de l'espai. Cadascuna d'aquestes àrees se sustenta per uns equips humans determinats i especialitzats, que duen a terme una sèrie de tasques concretes i que, segons el pla, està previst que puguin treballar d'una forma coordinada però independentment els uns dels altres. El calendari s'anirà estenent també de Ponent a Llevant, però es podrà simultaniejar en el temps, incidint en la necessitat de cada zona.Recordem les tres àrees, segons les tasques i equips que les conformen: