Els veïns reclamen la reparació d'un mur de contenció al passeig de Torroja de Tarragona

L'estructura de pedra va caure pels aiguats de Santa Tecla de l'any passat i no s'ha arreglat

Actualitzada 02/10/2023 a les 20:54

Els aiguats de la Santa Tecla de l'any passat van ocasionar molts desperfectes arreu de la ciutat. Al tram baix del passeig de Torroja, just on hi ha unes escales que baixen cap al camí de l'Ermita de la Salut, un mur de contenció va cedir a causa de les pluges torrencials. Els veïns, que han notificat l'Ajuntament aquest fet en diverses ocasions, reclamen que l'estructura de pedra que va caure sigui reparada, d'una vegada per totes. I és que els residents de la zona asseguren que suposa un perill, ja que temen que el terreny on estava el mur també acabi cedint.Des del setembre del 2022, els veïns han estat enviant diferents escrits al consistori i han visitat presencialment l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), a la recerca d'una solució. Segons expliquen, el mur es va esfondrar a causa de les tempestes i les pedres van caure en una propietat, al número 3 del camí de l'Ermita de la Salut. En el tram afectat, hi ha quedat un esvoranc que, amb el pas del temps, és cada cop més gran. Per aquest motiu, insistien en la necessitat de refer l'estructura de contenció afectada.Existeix una gran preocupació pel perill que comporta per als vianants, sobretot per als alumnes del Col·legi Sant Pau, que està al costat, ja que poden precipitar-se. Els veïns apunten que la Brigada Municipal va delimitar la zona amb tanques, però que aquestes es van retirar en la vigília del concurs de focs artificials i no s'han tornat a col·locar. Això, encara fa créixer més la sensació d'inseguretat. Els residents de la zona diuen que també urgeix una intervenció en els xiprers que estan plantats just al marge del mur que ha cedit. Indiquen que les arrels d'aquests arbres de grans dimensions han quedat gairebé al descobert i hi ha risc que perdin l'estabilitat i caiguin.