El Refugi 1 del Moll de Costa acull la representació d'El cap ple de formigues, de Joan Cavallé, els dies 7 i 8 d'octubre

La proposta és un conjunt de petites peces teatrals que es presenten en un muntatge que signa la companyia La Decimonònica

Actualitzada 03/10/2023 a les 09:44

El Refugi 1 del Moll de costa de Tarragona acull, el dissabte 7 i el diumenge 8 d'octubre a les 19 h, l'espectacle El cap ple de formigues, escrit per Joan Cavallé, que compta amb muntatge teatral a càrrec de la companyia La Decimonònica.El cap ple de formigues de Joan Cavallé és un conjunt de petites peces teatrals que condensen al mínim l'acció dramàtica i porten al límit la teatralitat desafiant la imaginació. Els textos que formen part d'aquesta compilació parteixen de l'experimentació de l'autor en diverses disciplines del llenguatge dramàtic redactades durant els darrers anys i inspirades, segons manifesta Cavallé, en autors com Maeterlinck, Beckett o Brossa.L'espectacle El cap ple de Formigues el formen les següents peces teatrals: La mosca, Insectes I, La corda, Desfilada, La mort elegant, L'ombra, La sabata, El penjat, De taló, Insectes II, El temps, L'estufa i Pluja. Algunes de les peces s'inclouen en reculls o en col·leccions dramàtiques i aquest cap de setmana es podran veure, per primera vegada, conjuntament, a través del muntatge que proposa La Decimonònica.Els integrants de La Decimonònica són Lola Carandell, Jordi Font, Toni Mas, José Menchero, Albert Mestres, Ilona Muñoz i Eva Ortega i s'encarreguen de les tasques de direcció, interpretació i escenografia, entre altres. En aquesta ocasió, la companyia parteix d'aquesta selecció de peces dramàtiques per convertir-les en un espectacle gastronòmic, itinerant i interactiu, on s'explora i s'explota el fet teatral, inclosa la socialització que comporta. Els que hi assisteixin compartiran teatre, performance i un maridatge, d'una manera que sens dubte els sorprendrà.L'organització d'aquesta producció va a càrrec dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona, dins del seu programa de difusió dels escriptors del Camp de Tarragona i de promoció de la literatura contemporània de proximitat, d'acord amb els objectius de la Institució de les Lletres Catalanes. Les dues representacions d'El cap ple de formigues també compten amb la col·laboració del Port de Tarragona i la DO Tarragona.L'entrada per assistir a les dues representacions de l'espectacle és lliure i cal reservar les localitats a través de sttarragona.cultura@gencat.cat