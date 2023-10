Arriba la segona edició de Tarraco Manga

El món del manga, l'anime i els videojocs es citen aquest cap de setmana al Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Una sola entrada per gaudir dels dos edificis

Una fira amb valors

Aquest próxim cap de setmana, els dies 7 i 8 d'octubre, Tarragona tornarà a acollir la Fira Tarraco Manga. Un esdeveniment que enguany viurà la seva segona edició i en el que el món del manga, l'anime i els videojocs van de la mà en una fira dissenyada per atreure a seguidors de totes les edats.Pokémon, One Piece Kimetsu No Yaiba, Naruto... són alguns dels exemples més coneguts en anime i manga, i si parlem de videojocs segur que no passaran desapercebuts els famosos Maincraft, League of Legends, Fornite o Tekken.Els continguts van des de karaoke, concursos, tallers, exhibicions de j-pop i k-pop, cosplay, tornejos de videojocs, espai de botigues i artistes, arcades, zona de tatuatges, xerrades...Un esdeveniment visual i musical que no deixarà indiferent als assistents. La vivacitat dels balls j-pop i k-pop es viurà especialment al pavelló del recinte firal, on tot el cap de setmana s'han programat exhibicions i diferents masterclass per als més extravertits.Tarraco Manga és una fira que ja va néixer en gran format, ocupant la totalitat de les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Això es deu a la gran quantitat i varietat de continguts que ofereix la fira. Amb l'entrada, els assistents tenen accés tant a l'edifici del Palau de Congressos com al pavelló del recinte firal.A l'edifici del Palau de Congressos, que compta amb 4 plantes, hi haurà: exposicions, divertides màquines ARCADE, realitat virtual, matsuri (jocs tradicionals japonesos), dos auditoris on es podran veure concursos de cosplay, assistir a xerrades, tornejos i partides de videojocs en directe, un espai solidari amb associacions benèfiques i una gran quantitat d'artistes que mostraran el seu art particular.Al pavelló del recinte firal, els visitants hi trobaran un escenari permanent amb animació i actuacions durant els dos dies, photocalls i zona de cosplayers, tallers i activitats, botigues, food trucks, gaming i retrogaming...Tarraco Manga va néixer amb el propòsit d'entretindre el públic a la vegada que està involucrat en fomentar la conciliació, el respecte, la integració i la igualtat de les persones. És per aquest motiu que compta amb la participació del Punt Lila, l'Associació H2O i també disposa d'un punt de canguratge gratuït (TempsxCures) ofert per l'Ajuntament de Tarragona.La fira té reservat també un espai per a associacions benèfiques i sense ànim de lucre, on es comptarà amb la participació de Si Jo Puc tu També, San Filippo Barcelona i Aspercamp, entre d'altres.Les entrades estan a la venda online de forma anticipada al portal entradium.com , el que permet als assistents comprar l'entrada amb 1 € de descompte. Per altra banda, també es podran comprar entrades els mateixos dies de la fira a qualsevol de les dues taquilles situades a l'entrada de cada un dels edificis. El preu de l'entrada a taquilla és de 10€/adult, 7€ entrada júnior (de 8 a 16 anys) i amb accés gratuït per a infants de 0 a 7 anys.