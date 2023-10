Tarragona estrena el nou cicle de cinema 'Elles Filmen'

En la seva primera edició s'homenatjarà la cineasta i periodista Pilar Miró

L'Antiga Audiència acollirà un nou cicle de cinema amb vocació de perspectiva de gènere, amb el títol Elles Filmen, dedicat en la seva primera edició a la directora i periodista Pilar Miró. El cicle s'ha presentat avui en roda de premsa per la consellera de Cultura, Sandra Ramos, acompanyada de la dissenyadora de la imatge gràfica Marina Barberà Domingo. Aquesta nova iniciativa consta de quatre activitats, que tindran lloc cada dilluns del 16 d'octubre al 6 de novembre a les 19h amb accés gratuït a la sala d'actes de l'Antiga Audiència.Ramos ha posat en valor que Pilar Miró, de qui es compleixen 25 anys de la seva mort, «va ser la gran pionera del cinema a l'Estat espanyol, la mare de totes les directores que van venir després» i ha afegit «també va ser la primera dona al capdavant de la direcció estatal de Cinematografia i de RTVE i guanyadora de molts premis», entre els quals destaquen l'Os d'or del Festival de Cinema de Berlín i de diferents Premis Goya de l'Academia de cine. Amb tot plegat, «Miró va contribuir a sacsejar els fonaments del cinema i la televisió» ha destacat la regidora, qui també ha volgut posar de relleu, que «amb aquest nou cicle Tarragona ofereix una nova proposta cultural que apropa cinema i feminisme i que de ben segur atraurà el públic tarragoní», a partir d'ara, amb aquest cicle «farem més visible totes les professions exercides per dones en el món del cinema: des de la producció, al vestuari, la fotografia o fins i tot la música», ha tancat.Elles Filmen consta de quatre projeccions. Cada sessió serà precedida d'una entrevista conduïda per la periodista Marina Pérez Got i una persona convidada. El cicle inicia amb Gary Cooper, que estás en los cielos (16 d'octubre), introduïda per la conversa amb Enric Pujol, periodista que va treballar a RTVE des de la redacció de Tarragona, sobre la revolució de la televisió i ràdio públiques que va suposar l'arribada de Miró el 1982.La segona sessió, amb El crimen de Cuenca (23 d'octubre), servirà per traçar paral·lelismes amb la repressió franquista a la ciutat de Tarragona a través de la mort de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, jove treballador de la refineria, en una manifestació a Tarragona el 5 de març de 1976. Comptarà amb el testimoni de José Antonio Giménez Giménez, cunyat i portaveu de la família, qui també va participar en aquella convocatòria. Aquest acte compta amb la cooperació de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona i el Fòrum de Tarragona per la Memòria.L'opera prima de Pilar Miró, La petición (30 d'octubre), serà precedida per la conversa sobre cinema i feminisme, amb Mireia Iniesta Navarro, crítica especialitzada en cinema feminista, docent i vicepresidenta de la Federació Catalana de Cineclubs. Finalment, el 6 de novembre clourà el cicle la guardonada cinta El perro del hortelano, basada en l'obra homònima del dramaturg Félix López de Vega, precedida pel diàleg entre la Dra. Maria Dolors Gimeno Puyol del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili (URV).El programa Elles Filmen també compta amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Demarcació de Tarragona; del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i de Tarragona Ràdio.Consulta el programa complet en