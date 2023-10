Tarragona engega la campanya 'Trenca la norma, comparteix la regla'

És la primera vegada que el consistori posa en marxa un conjunt d'accions per trencar tabús, mites i estigmes associats a la menstruació

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:58

L'Ajuntament de Tarragona, a través de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, ha posat en marxa la campanya 'Trenca la norma, comparteix la regla', un conjunt d'accions sobre l'equitat menstrual que comencen avui, dilluns 2 d'octubre. Es tracta de la primera campanya sobre l'equitat menstrual que du a terme el consistori tarragoní i l'objectiu és trencar tabús, mites i estigmes associats a la menstruació. La campanya s'adreça a les persones joves de la ciutat de Tarragona, sobretot a totes i tots aquells joves que van a l'institut.



Una de les principals activitats seran els tallers que s'oferiran en diversos d'instituts de la ciutat. Es tracta del tallerque s'adreçarà a l'alumnat del primer curs d'ESO i que anirà a càrrecde lacooperativa feminista d'acompanyament a les sexualitats i les afectivitats, Magranes.Una altra de les accions de la campanya és l'obertura, avui, d'una secció a la pàgina web de l'Ajuntament de Tarragona ( www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/equitat-menstrual ) en la qual es pot trobar contingut sobre què és la regla i informació sobre falsos mites associats a la menstruació. El contingut d'aquest web s'anirà actualitzant amb nova informació sobre l'equitat menstrual.La campanya s'acompanya de material audiovisual que es difondrà per diversos canals com ara els perfils oficials de les xarxes socials de l'Ajuntament de Tarragona amb l'etiqueta #avuitinclaregla. També s'han confeccionat cartells que es difondran per diversos espais de la ciutat i tríptics que es podran trobar al Quiosquet de la Rambla Nova.“La campanya se centra en l'equitat menstrual des de la perspectiva feminista i de gènere, qüestiona creences imposades per la societat en relació amb el propi cos i posa el focus en el tabú”, ha explicat la consellera d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBQ+, Cecilia Mangini, qui ha recordat que “els tabús, les creences i els mites en la menstruació porten a generar grans mancances en l'educació menstrual que poden derivar en problemàtiques com la pobresa menstrual i la desinformació”. “És una qüestió que cal resoldre amb una educació menstrual que aposti per donar eines amb l'objectiu de viure una menstruació sana, conscient i allunyada de la pobresa menstrual”, ha conclòs.La campanya 'Trenca la norma, comparteix la regla' és una de les mesures incloses en l'actual Pla de feminismes de l'Ajuntament de Tarragona (2022-2026), emmarcada dins de l'eix 4 titulat “Ciutat de drets” amb l'objectiu de donar resposta a les desigualtats socials que afecten a gran part de la població femenina jove de la ciutat.