Sendra reclama que la mala situació econòmica de l'Ajuntament «no recaigui en el ciutadà»

Aquest matí, el portaveu de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, s'ha reunit amb Viñuales per tractar la situació econòmica de l'Ajuntament

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:29

El conseller portaveu Jordi Sendra, ha explicat que «ens preocupa molt la situació econòmica de l'Ajuntament, no volem que sigui com als Estats Units i que s'hagi de tancar. Jo espero que se solucioni, perquè així hem quedat amb l'alcalde». A més, ha indicat de les mesures que «no seria bo que la pressió fiscal recaigui sobre el ciutadà i si trobem situacions per evitar-ho estarem satisfets».Ha fet menció també a la situació del PSC, «si l'alcalde tingués 17 regidors hagués sigut un acte de transparència que hagués comptat amb nosaltres per a explicar-nos la situació, que crec en la línia del que sempre he defensat, que els grans temes de ciutat s'han de compartir amb tots els grups polítics de l'Ajuntament. Resulta que l'alcalde té 9 regidors i necessita suport, està molt bé que ho intenti explicar. Ha de fer propostes i nosaltres hem d'estar atents per a veure quin posicionament prenem».Fent menció al posicionament del Grup Municipal, diu que «sempre hem defensat rebaixar la pressió fiscal al ciutadà i entenc que si la situació és tan dramàtica, nosaltres prendrem les decisions oportunes com a grup i espero que tots els grups polítics actuïn amb responsabilitat».