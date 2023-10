La pujada de la llum, els salaris i els interessos posa els ajuntaments contra les cordes

L'increment de les despeses obligarà els ajuntaments a prendre mesures per quadrar els comptes del 2024, sigui apujant impostos o fent retallades

Els ajuntaments comencen a treballar en l'elaboració els pressupostos del 2024 i ho fan amb el repte de quadrar els seus comptes en un context inflacionista. La pujada del preu de l'electricitat, així com l'increment dels tipus d'interès posen contra les cordes els consistoris de la província de Tarragona. Els governs municipals també han de fer front a la pujada salarial a funcionaris i treballadors públics que va acordar l'Estat amb els sindicats a finals del 2022. Els ajuntaments es troben davant la difícil disjuntiva de com assolir l'equilibri entre les despeses i els ingressos. Una opció és retallar la despesa corrent i, si fos necessari, reduir la partida destinada a inversions. L'altra és augmentar la pressió fiscal apujant impostos com la taxa d'escombraries, l'impost de vehicles de tracció mecànica o l'impost sobre béns immobles (IBI).

En el cas hipotètic que els ajuntaments mantinguessin els ingressos previstos per enguany en els pressupostos del 2024, la majoria dels municipis es trobarien en situació d'insuficiència financera. A la ciutat de Tarragona, per exemple hi hauria un dèficit de 14 milions d'euros. En el cas d'altres localitats com Salou o Calafell, seria necessari un augment dels ingressos o una reducció de les despeses per valor de 6 milions d'euros per poder quadrar els comptes.

Si bé l'increment del preu de la llum i dels tipus d'interès inflen de manera considerable les despeses als consistoris, la pujada dels sous dels treballadors és un dels augments que més repercutirà en les arques municipals. L'any passat, el Ministeri d'Hisenda va pactar augmentar el salari dels funcionaris un 9,5% variable fins al 2024. Enguany, estava previst aplicar l'alça del 2,5%. Finalment, els funcionaris cobraran un 0,5% més, amb efectes retroactius des del gener, ja que s'ha activat una de les clàusules de revisió que contemplava l'aplicació d'aquest percentatge extra si la suma de l'IPC harmonitzat del 2022 i el 2023 superava el 6%. A Tarragona, això suposa un creixement en el capítol I –que inclou les remuneracions de personal– de 2,5 milions d'euros. Mentrestant, a Reus, els increments retributius comportaran un augment de 3,5 milions. Pel que fa a Calafell, passaran de pagar 16 a 19 milions d'euros. A Salou, en canvi, la despesa de personal suposarà 600.000 euros més i, a Valls, 450.000 més.

Els ajuntaments també han d'afrontar una de les grans problemàtiques que s'està vivint a les llars en l'actualitat: l'encariment del preu de la llum. Durant el 2022, la despesa energètica es va disparar i es van assolir màxims històrics. Tot i que enguany el ritme no ha estat tan vertiginós, el cert és que continua la tendència a l'alça. A la capital, l'Ajuntament preveu pagar 2,5 milions d'euros més en el 2024. D'altra banda, es preveu un creixement de 600.000 euros a Salou, 325.000 euros a Valls i 150.000 a Reus, on estan pendents de com pot afectar l'acord amb Reus Energia.



Pujada dels tipus d'interès

Reduir el deute viu

El Banc Central Europeu (BCE) va decidir, el passat 14 de setembre, apujar els tipus d'interès 25 punts bàsics, elevant-los fins al 4,5%, el nivell més alt des del 2001. Aquest fet també suposa un cop dur per a les arques de molts municipis. Hi ha excepcions, com Salou, que té els préstecs a termini fix i no es veuran afectats per aquesta mesura. En canvi, altres consistoris, com el de Tarragona, hauran de destinar 2,5 milions d'euros més a pagar els tipus d'interès. Per a l'Ajuntament de Reus, suposarà un increment d'1,7 milions d'euros, mentre que al de Valls li comportarà un augment de 100.000 euros.Cal tenir en compte que els ajuntaments també han de cobrir el possible dèficit que puguin tenir aquelles empreses o organismes amb dependència municipal. A banda de la pujada de la llum, els tipus d'interès i els sous, també han d'assumir l'increment d'altres despeses com són aquelles derivades de les concessions, com el de la gestió de la neteja o del manteniment. L'Ajuntament de Salou, per exemple, preveu un augment d'uns quatre milions d'euros.Per si no és prou complicada la tasca de quadrar els comptes del 2024 en el context econòmic actual, molts governs municipals també tenen l'obligació de reduir el deute viu. En aquests darrers anys, Tarragona ha aconseguit reduir l'endeutament fins al 85% i Reus, fins al 70% aproximadament. Hi ha casos excepcionals com el de Vila-seca, on l'Ajuntament està completament sanejat. Tot i això, no és aliè a la realitat inflacionista que sobrevola els consistoris. En el cas de Vila-seca, la despesa per pagar interessos bancaris serà inexistent, però igualment hauran de prendre mesures davant l'increment de la despesa en consum energètic i en salaris.Si els ajuntaments volen prestar els mateixos serveis que fins ara, hauran d'augmentar els seus ingressos. Altra opció és fer retallades per reduir despeses. Al Vendrell, ja han optat per apujar taxes. Una de les que s'ha modificat és la de la brossa, ja que la llei actual estableix que, amb el que es recapta d'aquesta taxa s'ha de pagar el 100% del servei de recollida i tractament de residus. Aquesta adaptació s'ha de fer abans del 2025. El consistori del Baix Penedès ha pres aquesta mesura després de dos anys en el que els impostos s'han congelat. Segurament no serà l'únic municipi que es decanti per aquesta via, tenint en compte que hi ha ajuntaments amb part del seu pressupost compromès que no podran cobrir amb els seus ingressos corrents actuals.