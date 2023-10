Els actes més tradicionals, com el Pregó, la Cercavila i la Processó es combinaran amb noves propostes

El Pregó, a càrrec dels «Cranqui»

Gegants, Pubilla, Castells i Ball de Fanalet

Fi de Festa amb la Processó

Les Festes del Roser 2023 arrencaran aquest dilluns 2 d'octubre a la Part Alta de Tarragona amb la inauguració de l'exposició sobre els gegants i moros del barri 'Éssers de cartró i fibra', que tindrà lloc a les 19 h, a l'Espai Turisme (c./ Major, 37). Organitzades per l'AVV del Carrer Merceria i Voltants, les festes compleixen enguany el seu 98è aniversari de l'inici i els 41 anys des de la seva recuperació. Del 2 al 9 d'octubre el veïnat de la Part Alta, la ciutadania de Tarragona i els visitants podran gaudir dels actes més sentits i tradicionals com la Cercavila o la Processó o de propostes més noves com el mercat d'art, artesania i disseny «La Il·lustríssima» o el Mercadet Friki i de segona mà.El Pregó donarà el tret de sortida oficial a les festes, aquest dimarts 3 d'octubre, a les 20 h, a l'Antic Ajuntament. L'Antoni Masdéu i la Montse Nadal, de la família Masdéu- Nadal, més coneguts com «Els Cranqui», seran els pregoners d'enguany. En acabar, es retrà l'homenatge als perpetuadors de les Festes 2023: comerços, veïns i entitats del barri. El vicepresident de l'AV del Carrer Merceria i Voltants, Sergi Carrillo, ha volgut posar en valor que «aquestes grans festes no serien possibles sense el suport i la implicació del veïnat, els establiments i la gent del barri».Entre setmana, s'han programat activitats per a tothom: Concurs gastronòmic de truites i postres (dimecres 4 d'octubre, 18 h, a la Pl. del Fòrum); Perfomance (dimecres 4, 20h, a la Pl. de les Cols); xerrada 'Vivències amb la moto fins Cabo Norte', per Quim Moreno (dijous 5 d'octubre, 19 h, Antic Ajuntament); o música amb el grup Último Vinilo (dijous 5, 20:30 h, a la Pl. del Fòrum).El divendres 6 d'octubre, a les 18:30 h, arrencarà la Cercavila des de la plaça Sant Bernat i pels carrers del voltant, amb els nanos, els gegants vells i nous, els grallers, la Pubilla i Damisel·les. A continuació, a les 19 h, a la plaça de les Cols, tindrà lloc la proclamació de la Pubilla i les Damisel·les 2023. A les 20:30 h, els Xiquets de Tarragona aixecaran el Pilar d'honor davant la capella votiva del Roser. A la nit, el veïnat celebrarà el seu primer sopar de germanor i gaudirà del primer ball de festes amb DJ Jose i del tradicional Ball del Fanalet.La Il·lustríssima, vermut, infantils, dansa i Ball del RamL'endemà dissabte dia 7, a partir de les 09h , les Matinades pels carrers de la Part Alta, amb la Colla de Grallers del carrer de Merceria, s'encarregaran d'anunciar la festa. La canalla també podrà gaudir de diverses propostes infantils: V Torneig de Futbol Sala infantil (10:30 h, Col·legi Lestonnac-Ensenyança); animació infantil i màgia amb Mago Javi (17 h, Pl. del Fòrum); Contacontes amb el grup Arikis (18 h, Pl. del Fòrum)Les festes recuperen enguany el mercat d'art, artesania i disseny «La Il·lustríssima», que estarà present de les 10 a les 19 h, a les voltes del carrer de Merceria i voltants. A les 13 h, es podrà gaudir del Vermut Electrorumbamix, a la plaça del Rovellat (al costat del Call Jueu). A les 19:30 h, diversos grups ens delectaran amb un espectacle de dansa a la plaça de les Cols. Ja a la nit, a les 22 h, se celebrarà el segon sopar de germanor i, per acabar la revetlla, ball amb Jamaika Banda, el tradicional Ball del Ram i la disco a l'aire lliure.El diumenge al matí, després de les Matinades, s'instal·laran jocs infantils amb inflables a la plaça del Fòrum.Una de les propostes noves per aquestes festes serà el Mercadet Friki i de Segonà mà, que s'ubicarà sota les voltes del carrer Merceria i voltants. Al mercadet estarà format per una fira amb estands d'artesans i artistes alternatius i «El Rastrillu», amb l'oferta del mercat de segona mà i intercanvi.A les 10:40 h s'iniciarà la Cercavila per anar a missa, des de l'Antic Ajuntament fins a la catedral, amb les autoritats, el seguici del barri, veïns i veïnes, la Banda de la Germandat del Sant crist de Lepant i la Mares de Déu del Roser. En arribar, a les 11 h, se celebrarà la Missa solemne a l'altar major de la catedral. A les 12 h, des de la catedral, sortirà la Solemne Processó en honor a la Mare de Déu del Roser pels carrers d'aquesta zona de la Part Alta.Les darreres activitats del diumenge s'iniciaran amb una fideuà popular (14 h, Pl. de Sant Bernat); inflables, coca amb xocolata, l'espectacle 'Hit & Body Combat i el Karaoke, durant la tarda a la plaça del Fòrum; i com a comiat, el grup de versions Old Happy's (21:30 h).L'endemà dilluns 9 d'octubre, a les 19 h, com és tradicional, es clouran les Festes del Roser amb la Missa de Difunts a la capella de la Mare de Déu del Roser de la catedral, en record de les veïnes i els veïns traspassats en els darrers temps.