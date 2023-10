Gordon McInally: «Després de 30 anys, estem molt a prop d'erradicar la pòlio al món»

El Rotary Club és una organització filantròpica que s'especialitza en problemes de salut pública

Actualitzada 01/10/2023 a les 19:43

— El Rotary Club té 1,4 milions de membres arreu del món, però potser molta gent no el coneix. Com definiria aquest club?



— Som una organització filantròpica local i internacional, que funcionem d'una forma unida i tenim un únic objectiu: millorar el món que ens envolta. El Rotary Club es va fundar l'any 1905 a Chicago i des de llavors no ha parat de créixer als cinc continents. Som la millor forma que té qualsevol persona de crear un impacte diferencial al món oferint ajuda humanitària a qui més la necessita.— Perquè la pòlio és una de les poques malalties que sí que es poden erradicar amb una vacuna. El darrer cas a Espanya va ser fa 55 anys. A Europa, ja ens n'hem oblidat, però això afectava i afecta a moltíssima gent per la falta de mitjans. El nostre club fa 30 anys que proveeix vacunes contra aquesta malaltia a la població infantil. Quan vam començar, hi havia 365.000 casos a l'any arreu del món. Aquest any, de moment només s'han registrat 8 casos. Confiem plenament que amb la nostra feina la podrem erradicar, estem molt a prop.— Hem d'anar pas a pas, però la nostra voluntat té una visió global. Ens especialitzem en problemes de salut pública, però també volem millorar les seves condicions de vida, el seu accés a l'educació, que visquin en entorn un entorn segur, de pau.— Sí, la fundació és un motor que ens dona l'energia per fer totes aquelles coses que planegem. Com qualsevol motor, necessita gasolina, que en aquest cas són les donacions que rebem. Els nostres actes sempre tenen la voluntat de recaptar fons.— Tota la recaptació servirà per poder vacunar contra la pòlio uns 50.000 nens i nenes del tercer món. En aquest cas, rebem també la col·laboració de la fundació de Bill Gates. El Rotary Club de Tarragona ha fet una gran feina. Al cap i a la fi, tot això no va de la quantitat de diners que recaptem, sinó de quines accions podem fer amb aquest impuls.— El meu mandat és de només un any, com marca el nostre reglament. Tot i això, un dels meus objectius és seguir creixent i fent gran l'entitat. Al districte 2202, en el qual forma part Catalunya, ja som una vuitantena de clubs. Crec fermament que si més gent sabés qui som i què fem, voldrien formar part del nostre club. Tot i això, hem de fer del Rotary un lloc disponible per a gent de totes les generacions. Cada generació vol viure la seva activitat dins del club de forma diferent. Alguns volen reunir-se un cop per setmana, a la mateixa hora i al mateix lloc. Però molts altres, sobretot els més joves, volen sortir i anar a aquells païsosi ajudar els més vulnerables. Al final, tots tenim el mateix objectiu i hem de ser una organització oberta a totes les maneres de fer.— Soc molt optimista. Crec que estem en un període difícil socialment. Hem passat una greu pandèmia, però també ens ha ajudat a parar i plantejar-nos moltes coses. I una d'elles, essencial, és que hem d'ajudar-nos i cuidar-nos entre nosaltres. I el Rotary Club és una gran manera de fer-ho.