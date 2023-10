En marxa les VIII Jornades Gastronòmiques Romescvs + Macabevs a Tarragona

I és que aquest any l'Associació contra el càncer de Tarragona també serà protagonista de les jornades, ja que els establiments participants tindran urnes perquè els comensals dipositin la seva aportació per ajudar a l'entitat. En aquest sentit, Federic Adan, president de l'Associació contra el càncer de Tarragona ha assegurat que «cadascuna de les monedes és de gran importància per tirar endavant noves tasques en la recerca d'una cura per aquesta malaltia», tot agraïnt el suport dels restaurants i clients participants.



Per últim, Montse Adan, presidenta del Patronat Municipal de turisme de Tarragona ha destacat que aquestes jornades «són la prova de la bona sintonia entre el sector, el Port i la DO», a més d'assegurar que «l'aposta del Patronat pel turisme gastronòmic és ferma ja que fa créixer el valor de la marca Tarragona.»



La presentació ha finalitzat amb una degustació de romesco elaborada pel restaurant El Pòsit del Serrallo, maridada amb vins de la DO Tarragona i vermut Yzaguirre.

Les jornades estan organitzades per l'AEH Tarragona Ciutat i la DO Tarragona amb la col·laboració del Port de Tarragona, el Patronat Municipal de turisme de Tarragona i Vermut Yzaguirre.Els 24 establiments participants serviran receptes tradicionals o innovadores que seran maridades amb vins de la varietat macabeu de diversos cellers de la DO Tarragona, del 6 al 22 d'octubre.Javier Escribano, ha obert l'acte posant de relleu que «l'hostaleria de Tarragona és dinàmica i aquestes jornades en són una clara demostració, ja que el seu objectiu és desestacionalitzar i assegurar que hi hagi moviment al sector tot l'any». També ha assenyalat que els restaurants participants tenen la llibertat de ser creatius i presentar les propostes culinàries que més encaixen amb la seva essència, fet que aporta una gran diversitat als menús que s'ofereixen.Maria Rosa Blanch, presidenta de la DO Tarragona, ha agraït als restaurants participants la seva tasca apropant al consumidor final les excel·lents característiques dels vins locals, tot descant la idoneïtat del macabeu per acompanyar el romesco. Així doncs, cada restaurant servirà les propostes gastronòmiques amb els macabeus de tres cellers de la DO Tarragona: Mas Vicenç, Mas Blanch i Vinícola de Nulles.Els establiments participants són: Brisa Restaurant (N-340 Km 1.1772 - Platja Tamarit); La Cucafera Restaurant (c. Santiago Rusiñol, 5); Pizza Boscos (av. Boscos de Tarragona, 14); El Pòsit Restaurant (Moll de Pescadors, 25); Casa Balcells Restaurant (Pla de la Seu, 5); La Morada Restaurant (c. Natzaret, 7); El Antojito de Marta (c. de Soler, 6); Mas Roselló Restaurant (pg. Marítim Rafel Casanova, 15); El Llagut (c. Natzaret, 10); Restaurant Nàutic de Tarragona (Edifici Nautic, Moll de Llevant, S/N); Restaurant 4 Latas (Pl. de la Font, 9); Merceria 34 (c. de la Merceria, 34); Gastrobar El Balcón (Rambla Nova, 1); L'Àncora Restaurant Marisqueria (c. de Trafalgar, 21); L'Arrosseria del Serrallo (c. de Trafalgar, 1); La Xarxa Restaurant (c. de Sant Pere, 38); Arcs Restaurant (c. de Misser Sitges, 13); Restaurant Racó de l'Abat (c. Abat, 2); Bocois Tapas y Vinos (Rambla Nova, 24); Àpats Quattros Restaurant (Plaça de la Font, 2); Arlemar Restaurant (c. Apodaca, 7); Forum Restaurant (Plaça de la Font, 37); La Malcriada (c. Reding, 28) i Amazonico Wellness Food & Cocktails (Pg. Marítim Rafel Casanova).Per la seva banda, Marta Virgili, cap de relacions institucionals del Port de Tarragona, ha recordat que «anem ampliant la nostra col·laboració amb l'AEHT per donar suport a l'economia i al comerç de la ciutat, especialment en accions com aquesta que compten amb un component social i solidari».