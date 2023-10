El PP expressa la seva preocupació per la situació econòmica de l'Ajuntament de Tarragona

El grup municipal del PP es mostra preocupat per la situació econòmica de l'Ajuntament de Tarragona. Després de la reunió d'aquest dilluns amb l'alcalde per conèixer en quin punt es troben les arques municipals, el grup està pendent de rebre les propostes concretes del govern municipal que es volen aplicar a la ciutat i estudiar-les per presentar les solucions que proposa l'equip del grup municipal popular.



Pel que fa a una possible pujada d'impostos, la portaveu del grup popular, Maria Mercè Martorell, ha reiterat, com ja es va anunciar durant la campanya electoral, que s'han de congelar o rebaixar els impostos en la mesura que sigui possible. «No es pot traslladar la pressió fiscal a la ciutadania. Vam defensar congelar o abaixar els impostos, mai apujar- los», ha expressat la consellera.Martorell s'ha mostrat conscient respecte els forats que hi ha en les arques municipals i ha afirmat que presentaran les solucions que proposa el grup polític sense apujar la pressió fiscal als ciutadans.