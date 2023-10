Comencen les obres d'ampliació de voreres a dos carrers de Salou

S'actuarà al del Francolí i al carrer de Berenguer de Palou i se'n suprimiran places d'aparcament

Actualitzada 01/10/2023 a les 21:37

Aquesta setmana començaran les obres per millorar l'accessibilitat per als vianants als carrers del Francolí, entre el carrer Barcelona i Berenguer de Palau, així com al carrer de Berenguer de Palau, des del Francolí fins a la Via Augusta. Els treballs consistiran en l'ampliació de les voreres.

L'ampliació s'efectuarà provisionalment a la vorera dreta en el sentit de la marxa, i es delimitarà amb passarel·les de fitons. Aquesta ampliació permetrà una millor accessibilitat per a totes les persones, incloses aquelles que utilitzen crosses, cadires de rodes o cotxets per a nens. L'ampliació suposarà la supressió de 37 places d'aparcament a la zona afectada. Per tal de compensar els aparcaments suprimits, es crearan 29 noves places d'aparcament amb horaris limitats: onze al carrer Francolí i divuit al carrer Berenguer de Palau.

Les tarifes d'aparcament es regiran pel règim general establert a l'ordenança fiscal número 18 de Salou per a la zona del nucli urbà. «Aquest canvi busca mantenir l'equilibri entre les necessitats dels vianants i els requisits dels conductors de vehicles», segons el consistori.

«Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Salou pretén millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i fomentar un entorn més sostenible, garantint al mateix temps que tothom tingui accés a les voreres de la ciutat de manera segura i eficient», afegeix el consitori.