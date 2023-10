Circulen fent esses i asseguts a les finestres de dos cotxes per l'A-27 a Tarragona

El succés, que va ser gravat per diverses persones, també va ser capturat pels protagonistes, que mostraven una actitud despreocupada

Aquesta tarda, 2 cotxes amb persones fora de les finestres, creuant-se d'un carril a l'altre constantment, a punt de provocar un accident a l'autovia a les afores de Valls pic.twitter.com/USe7L6xrmD — Hola de Valls (@HoladeValls) September 30, 2023

En les darreres hores, s'ha fet viral el vídeo de diversos joves asseguts a les finestres de dos turismes que circulaven fent esses per l'autovia A-27 a Tarragona.De fet, en el vídeo es pot veure com els dos cotxes, amb les llums d'emergència enceses, circulen fent zig-zag, mentre que diversos joves es troben asseguts a les finestres.El succés, que va ser gravat per diverses persones que es trobaven amb aquesta situació, també va ser capturat per ells mateixos, que mostraven una actitud despreocupada.