BAUHAUS celebra una jornada per als amants de la decoració aquest dijous a Tarragona

Durant la jornada es podrà aprendre d'expertes decoradores d'interiors com Mar Gausach i Pia Cadpevila o la influencer Cristina Larrumb

Actualitzada 02/10/2023 a les 15:24

BAUHAUS celebrarà aquest dijous, 5 d'octubre, la 2a edició de Decoday, una jornada dedicada a la decoració per a la llar que tindrà lloc a la seva botiga de Tarragona de 17 h a 22 h. Decoday és una gran oportunitat perquè els entusiastes de la decoració es reuneixin amb altres apassionats del sector i s'inspirin compartint els seus coneixements mutus.La jornada comptarà amb tres masterclass realitzades per interioristes i decoradores professionals com Mar Gausach (@mar_gausachs) i Pia Capdevila (@piacapdevilainteriorismo) i la influencer de decoració Cristina Larrumbe (@trucosparadecorar) que compta amb gairebé 900.000 seguidors en Instagram. Totes elles compartiran amb els assistents alguns dels valuosos trucs i consells per a aconseguir la decoració ideal en les nostres llars, tant en el seu interior com en l'exterior.L'esdeveniment està especialment dissenyat per a endinsar als presents en el món de la decoració, brindant-los l'oportunitat ideal per a descobrir referències i inspiració per a la decoració per a la seva llar. A més de les masterclass, els assistents podran conèixer les últimes tendències i novetats de les grans marques amb les quals col·labora BAUHAUS, que també seran presents durant la jornada.Els inscrits a Decoday by BAUHAUS podran gaudir d'un servei de càtering junt amb altres companys decoradors, així com de diferents sortejos que es realitzaran durant l'esdeveniment. A més, tots els assistents rebran un regal de cortesia. La jornada Decoday se celebrarà el dijous 5 d'octubre a la botiga BAUHAUS Tarragona, situada en el km 4 de l'Autovia de Reus de Tarragona, de 17 h de la tarda fins a les 22 h de la nit. Inscripcions gratuïtes en aquest enllaç: bit.ly/3LCdcZG