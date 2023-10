Altafulla celebra una nova edició del Triatló

Els més petits també han tingut l'oportunitat de participar-hi a través d'una prova adaptada

Actualitzada 01/10/2023 a les 17:38

Altafulla ha acollit avui una nova edició del Triatló, una de les proves del circuit popular de triatló Sailfish Just Tri Series. La prova ha arrencat a les 9 del matí des de la Platja d'Altafulla. Un any més, l'esdeveniment ha anat a càrrec de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Altafulla i ha comptat amb la direcció tècnica de Running Solutions.Els i les prop de 200 triatletes del Triatló d'Altafulla 2023 han disputat la distància SPRINT, una modalitat que ha constat de 750 m de natació, 20 km de bicicleta i 5 km de carrera a peu. Sobre les 11 h, els més petits també han tingut l'oportunitat de gaudir d'aquest esport a través d'una prova adaptada, realitzant 100 m de natació, 1 km de bicicleta i 200 m de cursa a peu. Igual que els adults, han acabat la prova creuant el mateix arc de meta situat al passeig marítim.Els guanyadors del Triatló d'Altafulla 2023 han estat Gemma Anguera, amb un temps de 01:16:02, i Raúl Martin, amb una marca de 01:01:48, tots dos del club Salou Triatló Costa Daurada. En categoria femenina han completat el pòdium Anna Claver (01:17:47) i Gemma Navarrete (01:19:51). D'altra banda, en categoria masculina, el segon i tercer en arribar a meta han estat Unai Guardiola (01:03:36) i Raúl Lorenzo (01:03:38), respectivament.El Triatló d'Altafulla 2023 també ha servit per rendir homenatge a Joan Monroy, que va perdre la vida fa unes setmanes. Per aquest motiu, aquest any la samarreta oficial de la prova ha portat a la part posterior el seu nom imprès en memòria d'aquest triatleta. Tots els resultats de la prova ja es poden consultar al web https://triatlodealtafulla.com.