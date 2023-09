L'acte ha provocat retencions a les entrades i sortides de la ciutat

Actualitzada 30/09/2023 a les 14:07

L'Associació de Gossers de Catalunya ha organitzat una marxa lenta amb cotxe pel centre de Tarragona per a reclamar al govern que escolti les seves peticions i queixes respecte a la nova llei de benestar animal i les normatives que s'han anat fent durant els últims dos anys en relació als gossos de caça. La marxa ha provocat retencions a les entrades i sortides de Tarragona.A toc de clàxon, pancartes i crits com «¡Viva la caza!», els caçadors i caçadores han recorregut parts del centre de la ciutat, com la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani. Segons fonts policials hi han participat un total de 200 cotxes i, segons els organitzadors, s'han reunit fins a 600 membres de la plataforma.Aquest acte reivindicatiu s'uneix als que es porten duent a terme en altres localitats tarragonines i províncies de Catalunya des de fa dies. Diumenge passat al voltant de 300 vehicles van realitzar una marxa lenta en cotxe des d'Amposta fins a Móra d'Ebre, i demà serà el torn de Girona.