Joves cantants participen en una estada formativa en un alberg de Coma-ruga

La proposta s'inscriu en el marc de la quarta edició del programa KLK

Actualitzada 30/09/2023 a les 20:03

Un grup de cinc joves cantants de música urbana en català participen aquest cap de setmana en una estada formativa a l'alberg de Coma-ruga (Tarragona) Xanascat per aprendre noves tècniques a càrrec del mestre d'una vintena de professors i artistes en actiu.Segons ha indicat un comunicat del departament de Drets Socials de la Generalitat, l'estada formativa s'inscriu en el marc del programa KLK, que enguany arriba a la quarta edició, i que compta amb el suport de l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ ), a través del Carnet Jove i de la xarxa d'albergs Xanascat.Un total de 31 joves amb Carnet Jove han participat a la convocatòria enviant les seves demostracions de música urbana en català d'estils tan diferents com són el reggaeton, el dembow, el trap o el hip-hopoarorbeat.De tots ells, l'organització ha triat els cinc joves amb els noms artístics d'Ill (@illwavs), Jupyker (@jupyker_), Curial (@curialoficial), Nilsu (@nilsuu.lp) i @cappecappecappecappecappe.Els cinc joves seleccionats s'allotjaran a l'alberg esmentat del 29 de setembre a l'1 d'octubre, i rebran masterclasses i xerrades.L'objectiu del programa, que ha rebut avui la visita de la directora general de l'ACJ, Laia Girós, és fomentar la cultura urbana en llengua catalana entre els joves.Segons Girós, el Govern vol «promoure i estendre l'ús social del català, i per això iniciatives com KLK són claus per fer-ho en l'àmbit de la cultura juvenil urbana, i més concretament en l'àmbit musical».