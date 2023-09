Els robatoris en aquest pàrquing s'han convertit en un fet freqüent durant els darrers mesos

Actualitzada 29/09/2023 a les 15:13

Almenys un nou vehicle ha aparegut amb el vidre davanter trencat aquest divendres al pàrquing de la Tabacalera de Tarragona. I no és la primera vegada que un fet com aquest succeeix al mateix pàrquing. Tant és així, que fa menys d'un mes van aparèixer diversos vehicles amb els vidres trencats.De fet, una de les afectades pel robatori en un dels vehicles estacionats va assegurar al Diari Més que es va trobar la furgoneta oberta i que els lladres es van emportar emportat tot el material que hi havia a l'interior, pulidores i eines.