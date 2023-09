Tarragona i Reus s'il·luminaran de blau per reconèixer l'Educació Social

Amb aquest gest es vol visibilitzar i donar el reconeixement que es mereixen les persones que exerceixen d'educadors socials

Actualitzada 29/09/2023 a les 19:44

Tarragona i Reus s'il·luminaran de blau aquest dilluns 2 d'octubre amb motiu deldesprés que els ajuntaments s'hagin adherit a l'acció proposada pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) per visibilitzar la tasca feta per les educadores i els educadors socials.Tarragona i Reus s'uneixen d'aquesta manera a moltes altres ciutats i municipis d'arreu de Catalunya que participen d'aquesta iniciativa, il·luminant de color blau façanes i element urbanístic. L'any passat, fins a 30 ajuntaments es van unir a l'acció.Amb aquest gest d'il·luminar de blau edificis i element urbanístic de pobles i ciutats de Catalunya, tal com fan Tarragona i Reus, es vol visibilitzar i donar el reconeixement que es mereixen a totes i cadascunes de les persones que exerceixen d'educadores i educadors socials.