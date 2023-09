Port Tarragona present a l'EPCA de Viena

L'equip comercial treballa en possibles vies de creixement per als tràfics portuaris

Actualitzada 29/09/2023 a les 11:15

Gran nombre de trobades

Sobre l'EPCA

Una part de l'equip comercial de l'Autoritat Portuària de Tarragona ha estat desplaçat aquesta setmana a una de les fires més importants del sector petroquímic que es celebren a Europa. La presencia a Viena ha tingut com a objectiu de crear sinèrgies i treballar amb les més grans empreses dels diferents sectors per conèixer les últimes tendències i detectar noves oportunitats de negoci.El Port de Tarragona s'ha desplaçat fins a Viena per assistir a l'EPCA, la trobada més rellevant del sector petroquímic europeu, per la promoció del Clúster ChemMed i del Port de Tarragona, sobre els tràfics de líquids relacionats amb el sector energètic que es celebra de forma anual, i hi són presents les principals empreses del sector.L'equip que ha representat al Port de Tarragona ha acabat molt satisfet de les reunions que ha pogut reunir durant aquests dies. En total han aconseguit una vintena de reunions B2B amb diferents tipus d'empreses, on es va presentar el Port i el Clúster ChemMed i on van poder mostrar les potencialitats del sector a Tarragona.De les reunions mantingudes a la capital austríaca es detecta un interès molt alt en diferents temes d'actualitat, tots ells relacionats amb la transició energètica, i el projectes que el Port està desenvolupament com la nova ZAL, l'arribada del tercer fil a Tarragona i les inversions previstes en ferrocarrils tant dins com fora de les instal·lacions portuàries, i l'impuls de l'hidrogen verd a través de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya.L ́Associació Petroquímica Europea (EPCA) és la principal xarxa empresarial i centre d ́intercanvi de coneixements d ́Europa per a la comunitat petroquímica mundial.Aquesta trobada és un dels millors moments per a que la indústria es connecti, col·labori i innovi, servint com a centre de xarxes i coneixements per al diàleg i la innovació que dóna forma a la indústria i al món, com un aparador del lideratge i excel·lència empresarial, i una fàbrica d'idees per a avenços innovadors.Més de 650 empreses de 48 països de tot el món formen d'aquesta comunitat: des de productors i proveïdors fins a clients, passant per proveïdors de serveis de cadena de subministrament i logística.