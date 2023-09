Pau Ricomà, critica la gestió del govern Viñuales i l'acusa de no tenir rumb

L'exbatlle assegura que ERC recuperarà l'alcaldia el pròxim mandat i diu que són «l'única» alternativa als socialistes

Actualitzada 29/09/2023 a les 09:02

L'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, afirma que el nou executiu socialista de Rubén Viñuales ha fet moltes promeses que no s'han executat en els primers cent dies de mandat. «Són com un pollastre sense cap, van dient moltes coses, però al final no hi ha res», valora en una entrevista a l'ACN. Fa dos mesos que va deixar el càrrec de regidor i, ara, fora de la política activa, reivindica les inversions aconseguides per desencallar projectes importants de ciutat, com el Fòrum Judicial. Tot i que ja no forma part del grup municipal, assegura que els republicans no faran una oposició «complaent», però tampoc descarta negociar els pròxims pressupostos. Confia que recuperaran l'alcaldia i diu que són «l'única» alternativa a l'actual govern.



Inipro: «El recurs contenciós administratiu continua viu»

El llegat: inversions milionàries

«Operació de maquillatge»

Moments durs, IQOXE

Acostar-se al model turístic del Baix Gaià

L'exbatlle diu que van arribar al poder «sense hipoteques» ni deutes a tornar fa quatre anys. Això, sosté, és una de les principals diferències dels republicans respecte a l'actual govern socialista. «Hem sigut un govern, i encara ho som ara, molt poc clientelista. No hem intervingut ni com a agència de col·locació de ningú ni res per l'estil», assevera Ricomà. També lamenta la duríssima oposició feta pels socialistes, especialment, a partir del tancament de la instrucció del cas Inipro.Reivindica el seu tarannà dialogant i subratlla que tenen la voluntat de fer una oposició constructiva, malgrat que, sosté, no seran «complaents». També insisteix que no faran una oposició com la del PSC a «base de generar mentides». «Van arribar a uns extrems que són realment inacceptables», opina. Tot i que és una decisió del grup municipal, Ricomà apunta que els republicans s'asseuran a negociar els pròxims pressupostos. «Hi anirem amb les millors intencions», afegeix.Ricomà crítica que una de les primeres accions de l'alcalde Viñuales hagi estat el decret per retirar l'Ajuntament com a acusació particular d'Inipro. Ho titlla de «molt poc ètic»: «per damunt dels interessos dels partits polítics hi ha la teva ciutat, recordem que Inipro, a part de membres del consistori, socialistes, hi ha el mateix partit socialista com a acusat». La resposta d'ERC al decret va ser presentar un recurs al contenciós administratiu, el qual va ser admès. «Aquest procés encara està viu», apunta.El cas Inipro investiga la presumpta trama de corrupció en què s'haurien desviat 276.157,31 euros de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) al PSC. Entre els investigats, hi ha l'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. «Els fets són tremendament greus; continuarem insistint perquè els interessos de la ciutat són els primers», expressa Ricomà.D'altra banda, Ricomà reivindica la gestió feta durant els quatre anys al capdavant del consistori tarragoní i destaca les inversions aconseguides per desencallar projectes cabdals de la ciutat. A tall d'exemple, assenyala la remodelació de la Ciutat Residencial – 15 milions d'euros- o la construcció del Fòrum de la Justícia – 70 milions. «La ciutat de Catalunya, tret de Barcelona, de més de 100.000 habitants, que ha obtingut més Next Generations és Tarragona. Molt més que altres municipis amb el doble de població. Per tant, hi ha hagut una feina molt important que es veurà en transformació, en mobilitat, amb les infraestructures», sosté.La legislatura passada també va estar marcada per l'aprovació del nou contracte de la brossa després de dues dècades sense una nova licitació. De fet, la tramitació del contracte ha estat envoltada de polèmica, ja que entre altres, la licitació va quedar deserta. L'exbatlle assegura que les modificacions fetes per l'equip de Viñuales són una «operació de maquillatge» i que els canvis són menors. «El contacte de la brossa, amb els seus costos, amb el seu plantejament, és el que van fer els tècnics de la casa, el vam fer nosaltres, és bo, no ha canviat», indica.Així mateix, recorda que sempre van vetllar per les condicions laborals i els drets de la plantilla. «Es va muntar una història que els treballadors quedaven mal parats. D'això, no s'ha tocat ni una coma; tenen assegurat les seves condicions, fins i tot millorades», diu. Respecte a les cinc empreses que, finalment, han optat a la licitació, Ricomà espera que el concurs es resolgui internament, si s'externalitza la seva resolució, diu, li «generaria molta desconfiança»,Ricomà afirma que la gestió de la pandèmia i les protestes postsentència van ser moments difícils i «convulsos». Ara bé, l'explosió d'IQOXE, amb tres morts el 14 de gener de 2020, va ser un dels moments «més durs» viscuts a la ciutat. El republicà considera que l'accident va suposar el trencament en la relació d'una «certa confiança» adquirida amb els anys entre la ciutadania i la indústria,També assevera que la indústria química té elements «positius» perquè genera llocs de treball «estables i ben remunerats». «Si la química desapareixes, que són coses que es diuen amb molta alegria a vegades, seria un drama perquè estaríem en una reconversió industrial duríssima», reflexiona.Pel que fa al model turístic, el republicà creu que la ciutat s'ha d'apropar més al model dels municipis d'Altafulla, Torredembarra o Creixell i allunyar-se del de Salou. Assegura que Tarragona és «molt difícil» que no creixi turísticament perquè els turistes valoren que sigui Patrimoni de la Humanitat, que tingui «molta» cultura popular, els castells o bé platja, entre altres reclams.Ara bé, es mostra preocupant per l'increment de pisos turístics al municipi i apunta que la situació es troba en un «punt preocupant». Per això, reclama al nou govern municipal que apliqui una moratòria d'un any fins que no estigui enllestit el pla especial per limitar-los. «Viñuales diu que farà unes ordenances, però no vol fer la moratòria, això em preocupa perquè és molt més difícil revertir», tanca Ricomà.