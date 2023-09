«La Nit de la Recerca és la Festa Major de la divulgació científica»

La plaça Corsini acollirà aquesta tarda i demà al matí una nova edició de la iniciativa, on més de 300 investigadors oferiran una seixantena de tallers

Actualitzada 29/09/2023 a les 09:32

—La Nit de la Recerca arriba a la 6a edició. Com es presenta?



—Amb molta il·lusió i novetats. És una oportunitat per a visualitzar la nostra feina i ens ho prenem amb ganes. Per nosaltres, la Nit de la Recerca és com la Festa Major de la divulgació científica. El passat divendres, per primera vegada, vam portar tallers a Tortosa. La ciutat ens va rebre molt bé i van participar-hi moltes persones. Aquesta setmana hem tingut un parell d'activitats prèvies que han tingut molt bona acollida, igual com les xerrades que els nostres investigadors han ofert als instituts i les escoles i ara ja ho tenim tot a punt per a l'acte central de la Nit de la Recerca, que enguany, com a novetat, s'allargarà i es farà aquesta tarda i demà al matí a plaça Corsini.—L'any passat vam rebre més de 2.000 persones. Teníem la sensació que no tothom va poder fer els tallers que hauria volgut, així que vam decidir ampliar-ho i sumar-hi el matí de demà.—Escollir-ne un és difícil, perquè trobo que tots són molt interessants. Cal destacar l'esforç que fan els grups de recerca per sortir de la seva zona de confort i comunicar la ciència. Amb tot, si n'hagués de destacar alguns, serien, per exemple, Benvingut a casa, iber. De la mà d'un grup d'investigadors del Departament d'història i gràcies a unes ulleres 3D, podrem entrar en una casa ibera i veure com vivien. Un altre taller que em sembla interessant és de l'àmbit de la psicologia i ensenya com ens enganyen els sentits. En una altra proposta, lingüistes ens explicaran com s'apliquen models matemàtics per aconseguir que les màquines parlin i comunicar-nos amb elles sigui molt amè.—Sí. Hem de sortir-ne, perquè la realitat és molt diversa. I mostrar aquesta diversitat ens permet estimular la curiositat científica en les persones que ens visitin aquestes dues jornades. Potser, alguna d'elles acabarà sent un científic famós, qui sap. Però, la gran majoria no ho serà. Ara bé, si els hi queda la idea que per prendre decisions ens hem de basar en les evidències empíriques, ja començaran a tenir un pensament científic. Si aquests tallers desperten la curiositat de fer-se preguntes i la creativitat d'anar a buscar respostes agosarades, i tot sota el paraigua del mètode científic, haurem aconseguit estimular una manera de pensar més racional.—Pel que fa a Tortosa, és una iniciativa que ha arribat per a quedar-se. Tenim vocació d'interaccionar amb tot el territori, així que incloure noves seus és una idea molt temptadora. Sempre la tenim sobre la taula, però hem de ser conscients dels recursos que tenim. La Nit de la Recerca està subvencionada per la Unió Europea i compta amb la col·laboració de la Diputació, l'Ajuntament de Tarragona, el Mercat Central, Borges i enguany també s'hi ha sumat el Port. Amb aquests recursos podem donar-li la dimensió que té. Ara bé, el que sí que ens permet arribar a tot el territori de manera més global són les xerrades que hem estat fent aquestes dues setmanes a instituts i escoles i que han tingut una gran demanda.—Hem de tenir en compte que la persona que fa el taller en sap molt. Quan algú és especialista en un àmbit molt concret, tot ho troba molt important i és fàcil perdre's en els detalls. La capacitat de sintetitzar i de focalitzar quins són els punts d'informació essencial que aconseguiran captar l'atenció del públic i fer-ho amb un vocabulari entenedor i sense tecnicismes és la clau.—Activitats com la Nit de la Recerca estan molt concentrades en unes dates concretes. És cert que al llarg de l'any tenim tallers adreçats al gran públic, com La ciència dels castells o La ciència del vi, però seria molt bo poder aconseguir més oferta de tallers, més variada i amb més presència al conjunt del territori. Però per fer, cal inversió econòmica. La manca d'inversió en investigació universitària repercuteix en tots els àmbits, també en la divulgació. Veurem si la nova Llei d'Universitats compleix i ens arriba aquest increment de finançament.