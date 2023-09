Liciten la renovació de l'enllumenat de quatre zones de Tarragona a tecnologia LED

ERC, que va impulsar aquesta actuació, diu que això permetrà executar altres projectes de ciutat

Actualitzada 28/09/2023 a les 20:47

L'Ajuntament de Tarragona ha licitat la renovació de l'enllumenat de quatre zones de la ciutat a tecnologia LED. Concretament, l'actuació es durà a terme als polígons d'Entrevies i de les Gavarres, a la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i a la llera del riu Francolí. Aquesta intervenció compta amb una partida de 88.365,16 euros, dels quals, 28.913,33 euros (IVA Inclòs) es destinaran als treballs d'instal·lació. La resta del pressupost s'ha destinat a la compra de la nova lluminària LED, que ja es va adquirir a finals de l'anterior mandat, segons explica el conseller d'ERC, Xavier Puig.L'edil destaca la importància d'aquesta actuació que va «deixar encarrilada» l'anterior govern, no només pel que suposa en la millora de la sostenibilitat, sinó també perquè implica un estalvi molt important en la despesa de la llum per a l'Ajuntament de Tarragona. A més, el conseller apunta que aquesta inversió quedarà amortitzada en un o dos anys. Aquesta intervenció està lligada a altres projectes de ciutat que es van iniciar en l'anterior mandat i que s'estan tirant endavant per executar-los en els pròxims mesos. És el cas de les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau i del parc multiesportiu de Ponent.Quan el govern va voler fer la reserva dels crèdits pressupostaris per executar aquests projectes, es van trobar amb un informe de sostenibilitat desfavorable. Donada la delicada situació econòmica de l'Ajuntament, el consistori havia de justificar d'on sortirien els recursos per pagar l'increment que suposarà el manteniment d'aquests equipaments esportius a l'aire lliure. Puig explica que va demanar possibles inversions a curt, llarg i mig termini per generar un estalvi econòmic, que permetria solucionar el problema.La renovació de l'enllumenat en aquestes quatre zones suposarà un estalvi anual de 57.154 euros. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà justificar assumir les tasques de manteniment dels parcs de Sant Pere i Sant Pau i de Ponent, projectes que «es van pactar amb els veïns i per als quals vam deixar el projecte fet i els diners», apunta el conseller republicà. Les obres per fer realitat aquests nous equipaments, que costaran uns 800.000 euros, es van licitar durant l'estiu i la previsió és que comencin el pròxim mes de novembre.