La Tardor Literària de Tarragona creix i ofereix més de 60 activitats adreçades a les lletres

La Casa de les Lletres, el reforç per la lectura i la perspectiva de gènere, els elements clau d'aquesta programació

Actualitzada 29/09/2023 a les 11:24

Com cada any, a mitjans d'octubre ens anticipem a l'arribada de la tardor amb la presentació del programa d'actes de la Tardor Literària, un programa que es coordina des de la Casa de les Lletres, però que és fruit de la iniciativa i col·laboració de més d'una quarantena d'agents culturals públics i privats de la ciutat. Avui en roda de premsa la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha presentat més d'una seixantena d'actes, «que segueixen principalment tres premisses: el foment de la lectura; el reforç i amor per la literatura d'aquesta ciutat i les seves entitats i sobretot, la perspectiva de gènere, fent visible la dona en més del 60% de les propostes, la producció i la programació», ha apuntat la consellera.Les novetats d'aquesta tardor són el notable augment de l'activitat, amb més de 60 actes enfront els 25 de la darrera Tardor Literària i això «és gràcies, en gran mesura, per la bona acollida de la ciutadania al projecte del Centre Cultural Antic Ajuntament, així com també a la implicació de les cinc llibreries de la ciutat» ha destacat Ramos, que ha volgut aprofundir que «la nova estratègia de l'Àrea de Cultura passa per arribar a nous públics i amb aquest impuls de Lletres i Biblioteques, esperem poder-hi arribar».A més, des de la Casa de les Lletres, es continua programant aquelles activitats ja consolidades, com són els cicles habituals. En primer lloc Zona Drama, on Joan Rioné estrenarà la rondalla de l'esquirol i la noguera, una obra inèdita d'en Jaume Vidal Alcover dins dels actes organitzats al voltant del centenari del seu aniversari. I per altra banda, les Veus de Poeta, que en aquesta ocasió mostrarà a la Glòria Coll i la seva faceta musical.Però també es proposen nous projectes, aprofitant les sinèrgies que ha generat el Centre Cultural Antic Ajuntament. Així doncs, es presenta el Mètrica, un cicle de música i poesia, aparentment molt heterodox i un Taller de Hip Hop on s'escriuran les lletres de les cançons, que crearan la música, els videoclips i faran exhibició a l'Espai Jove Kesse. També s'acollirà el Tarrorífic, uns passatges de terror amb temàtica literària.Degut a l'èxit de les propostes que es van engegar a la Primavera, ara es tornarà a col·laborar amb l'associació TeclaSmit per gaudir d'un nou cicle deDones Mite i amb el Taller Centre de Dansa que portaran un nou itinerari de dansa i poesia a través de l'Antic Ajuntament. També es potencia elRaconet Lector amb les col·laboracions de contacontes consolidats i amb molta trajectòria a la ciutat.En el marc dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, com cada any la tardor vindrà marcada per la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona (PLCT) en la seva 34a edició i es presentarà, ja la publicació, d'una banda del premi internet Tinet, El primer lloc del món i altres contes, de diversos autorsi per altra banda, Fites I i II, a cura de la Laia Malo, guanyadora del premi de traducció Vidal Alcover, tots dos de l'edició 2020-2021.