La Franz Schubert Filharmonia farà set concerts i un recital de piano

El Teatre Tarragona serà la seu de la nova temporada, que el seu director defineix com «variada» i per a «tots els públics»

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:21

La Franz Schubert Filharmonia oferirà set concerts simfònics i un recital de piano al Teatre Tarragona durant la nova temporada 2023-2024. El seu director, Tomàs Grau, acompanyat de la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, van presentar aquest dijous la programació que van titllar de «variada» i «per a tots els públics». Grau va celebrar que la ciutat s'estigui convertint en un nou «pol de la música clàssica a Europa», apropant el gènere «a la gent amb no excessius recursos».



La temporada al Teatre Tarragona arrencarà el pròxim 7 d'octubre ambinterpreat pel guitarrista Milos Karadaglic i s'allargarà fins al 15 de juny ambde Max Richter. El guitarrista Milos Karadaglic debutarà amb la Franz Schubert Filharmonia i ho farà amb un dels concerts més interpretats i apreciats internacionalment com és. Un espectacle que es completarà amb. De fet, gràcies a aquesta proposta, l'orquestra tarragonina es traslladarà, per primera vegada, als Estats Units, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Pau Casals.«L'orquestra Franz Schubert Filharmonia portarà el nom de Tarragona arreu del món», va aplaudir Ramos, qui va afegir que «la nostra ciutat estarà en grans catedrals de la música clàssica» com són el Carnegie Hall de Nova York i el Lisner Auditorium de Washington DC.En la mateixa línia es va mostrar Grau, qui ha tret pit de la feina feta durant els més de divuit anys d'història de la banda. «Estem convertint Tarragona en un pol de la música clàssica a Europa», va afirmar Grau, qui va subratllar que «els millors artistes del món passen pel Teatre Tarragona amb nosaltres i molts d'ells descobreixen la ciutat i tornen de vacances». «És molt important que això també passi aquí i no només a Madrid o a Barcelona», va assegurar.Després del concert amb Milos Karadaglic, la temporada simfònica al Teatre Tarragona continuarà el 24 de desembre ambi les millors bandes sonores de John Williams. Entre el repertori que s'oferirà, també destaquen les BSO de Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, entre altres.El 19 de gener, el Teatre Tarragona acolliràamb la participació del Trio Ludwing format per la pianista Hyo-Sum Lim i els germans Abel i Arnau Tomàs, fundadors i membres del Quartet Casals. Per la seva banda, la Franz Schubert Filharmonia interpretarà la primera de les simfonies de Txaikovski. El 3 de març serà el torn de. Una peça que dirigirà, per primera vegada, Christop Eschenbach i comptarà amb la participació dels músics Stathis Karapanos i José Antonio Domené. El 12 de març, el Teatre Tarragona oferirà un recital de piano de la mà de Dmitry Ishkhanov, una jove promesa internacional.El 3 de maig, Tomàs Grau tornarà a agafar les regnes de la Franz Schubert Filharmonia amb el concert. En aquesta ocasió, ho farà al costat de la soprano Jone Martínez, la mezzosoprano Tànit Bono, el tenor Eamonn Mulhall i el baríton Carles Pachón, que estaran acompanyats del Cor Madrigal. Un espectacle amb què se celebrarà el 200 aniversari d'aquesta obra.El 24 de maig, la pianista ucraïnesa, Anna Fedorova, serà l'encarregada d'interpretar el, mentre a la segona part, Grau dirigirà la Franz Schubert Filharmonia per representard'Igor Stravinski.Finalment, el 15 de juny, la violinista Sayaka Shoji i l'orquestra tarragonina posaran el punt final a la temporada ambde Max Richter. Una obra que reimagina Vivaldi i que s'acompanyarà dels ballarins de la companyia PAR en Dansa, amb una coreografia creada per Ilya Jivoy.La Franz Schubert Filharmonia ha gaudit des dels seus inicis d'una gran rebuda per part del públic, tant per la seva qualitat artística com per la rellevància dels seus programes. L'activitat discogràfica de la formació compta amb diversos discs, entre els quals destaquenamb la pianista Judith Jáuregui, produït pel segell alemany ARS Produktion, guanyador dels, i nominat als Premis Opus Klassik, i, òpera del compositor Albert Guinovart, produïda pel segell Sony Classical.