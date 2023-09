L'espai educatiu i familiar, «La Guingueta» torna al seu horari original

A partir de l'1 d'octubre les activitats es faran de 10:30 h. a 13:30 h.

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:07

L'espai educatiu i familiar, «La Guingueta» adreçat als infants de 0 a 12 anys i als seus familiars torna aquest octubre a l'horari habitual de tardor el diumenge 1, com sempre al Parc de la Ciutat.Els pròxims dies, es duran a terme diverses activitats lúdiques per als nens i nenes i a les seves famílies com, «A la tardor el Parc canvia de color» el dia 1, un taller de reciclatge el 8 o un laboratori musical el diumenge 15. La programació d'octubre també inclou un taller d'enginy el dia 22 i la celebració de la tradicional Castanyada el 29 d'octubre.Aquesta iniciativa organitzada per l'Institut Municipal d'Educació (IMET) té la intenció de potenciar l'espai de joc lliure dels infants al centre de la ciutat, i oferir activats culturals i educatives als més petits, potenciant així l'espai públic com un espai educatiu i de joc.