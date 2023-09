L'Audiència de Tarragona fixa el judici pel frau en els exàmens de conduir per l'octubre de 2024

La investigació del cas s'ha allargat durant més d'onze anys i acumula catorze acusats

Actualitzada 29/09/2023 a les 12:32

El judici pel cas pel frau dels exàmens del carnet de conduir al voltant de les autoescoles Roquetes-Temple ja té finalment data després de més d'onze anys d'investigació i instrucció. La secció segona de l'Audiència de Tarragona ha fixat el dia 28 d'octubre de 2024 com a dia d'inici de la vista oral, segons consta a la documentació a la qual ha tingut accés a l'ACN. A la banqueta dels acusats s'asseuran un total de catorze persones, per algunes de les quals s'arriben a demanar penes de 22 anys de presó. Se'ls atribueixen els suposats delictes continuats de suborn, de falsedat documental, blanqueig de capitals, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, grup criminal així com dotze delictes contra la Hisenda Pública.



Blanqueig de capitals mitjançant la família

Exàmens comprats a funcionaris

Trasllats massius d'aspirants xinesos

La previsió de la secció segona de l'Audiència de Tarragona és que la vista oral s'allargui durant pràcticament tot el mes de novembre, amb quatre sessions setmanals al llarg de quatre setmanes. Així, després de les qüestions prèvies del dia 28 d'octubre, es fixen els dies 4,5,6,7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de novembre de 2024.Es compliran més de dotze anys des que esclatés el cas, al juliol de 2012, arran de l'operació policial que va culminar amb l'arrest l'escorcoll de diversos immobles i la detenció dels propietaris de les autoescoles Roquetes-Temple. Llavors també van ser arrestats, i figuren com a encausats, familiars i un treballador, així com examinadors de la Direcció General de Trànsit, responsables l'editorial valenciana AEOL i els titulars de dos autoescoles de Tarragona i Gandia.El procés s'ha dilatat de forma considerable durant més d'onze anys d'investigació i instrucció. L'acusació particular exercida per la Federació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre ha presentat diversos recursos d'impuls processal per accelerar un procediment que els tribunals consideren complex. Malgrat l'embargament inicial dels seus béns, les autoescoles han pogut continuar funcionant amb normalitat. Per fer front al judici, el matrimoni propietari ha contractat recentment el penalista barceloní Cristóbal Martell per a la seva defensa, de forma separada als seus familiars.L'acusació particular, l'advocacia de l'Estat i Fiscalia van presentar els seus escrits d'acusació l'any 2017. Demanen per a la parella propietària de les autoescoles a penes de presó que van entre els 8 anys de l'acusació particular i els 22 anys de l'advocacia de l'Estat. Fiscalia, que els demana tretze anys de presó per cadascú, els acusa de tots els delictes esmentats a excepció del propi dels funcionaris públics i els atribueix individualment sis contra la Hisenda Pública a cadascú. També demana multes de prop de nou milions d'euros en total. Dins del nucli dirigent de la trama situa també el fill de tots dos, per qui sol·licita 11 anys de presó i una multa de més 1,3 milions pels mateixos delictes a excepció del contrari a la hisenda pública.D'acord amb el ministeri públic, els beneficis que va aconseguir el matrimoni com a propietaris de l'autoescola eren «transmesos a membres del nucli familiar» per blanquejar-los i els atribueix, a més, haver defraudat 2,4 milions d'euros a l'Agència Tributària. Així, també estan acusats dels delictes de suborn, blanqueig de capitals i grup criminal la dona de del fill, la mare de la propietària, així com la filla del matrimoni. Fiscalia demana per ells nou anys de presó i multes entre els 500.000 i més de 700.000 euros. Al treballador de l'autoescola i responsable dels cursos teòrics, se l'acusa de suborn i grup criminal, pels quals li demanen sis anys de reclusió.L'autoescola, segons consta a l'escrit d'acusació, organitzava cursos intensius –també en cap de setmana- per aconseguir superar l'examen de teòrica de cotxe. Les classes anaven dirigides a la memorització de les mateixes preguntes tipus test que després apareixerien als exàmens de la DGT. Això li suposava aconseguir un elevat nombre d'aprovats i augmentar de forma «desproporcionada» el nombre d'alumnes, expandint el negoci amb l'obertura de noves sucursals a altres municipis.Molts dels nous clients provenien d'altres comunitats autònomes i majoritàriament eren xinesos, que no tenien cap coneixement de català, castellà ni cap altre idioma europeu però, malgrat això, aprovaven. També s'havien donat casos de persones amb disminució psíquica a les quals se'ls havia denegat prèviament el certificat d'aptitud que l'havien acabat obtenint i aprovant.Els test originals dels exàmens de la DGT, segons el relata acusatori de Fiscalia, eren obtinguts a través de l'editorial valenciana AEOL. Els administradors d'aquesta empresa els aconseguien, suposadament, subornant als funcionaris de la DGT de Tarragona encarregats de les proves que s'efectuaven a Tortosa i els venien a l'autoescola per 3.000 euros cada fulla. Els responsables del centre d'ensenyament els retallaven i camuflaven els continguts perquè els alumnes no se n'adonessin.A partir d'aquests arguments, Fiscalia demana per als dos administradors d'AEOL quatre anys i mig de presó i multa de 20 mesos com a acusats de presumptes delictes continuats de suborn. En el cas dels examinadors, al delicte continuat de suborn se li afegeix el de negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics. En total, la petició per ells és també de quatre anys i mig de presó, inhabilitació per a treball o càrrec públic durant quinze anys. Segons Fiscalia, ells eren els responsables de custodiar, traslladar i seleccionar els exàmens que es feien a Tortosa, on també supervisaven la prova.Un dels examinadors també està acusat de suborn pel qual se li demana una pena de quatre anys. El propietari d'una autoescola de Tarragona, també encausat, li hauria pagat perquè l'examinador intercanviés i manipulés exàmens per fer aprovar els seus alumnes estrangers. L'autoescola hauria cobrat entre 1.000 i 1.500 euros per cada ciutadà xinès que es presentava a l'examen. El responsable d'una autoescola de Gandia i relacionat amb AEOL tenia la funció d'enviar setmanalment aquests aspirants per a superar les proves teòriques. Segons la fiscal, el volum de gent que havien de traslladar des de València va arribar a ser tan elevat, que havien de faltar autobusos. Se l'acusa d'un delicte continuat de suborn pel qual se li demana quatre anys i mig.