ERC qualifica l'execució pressupostària del 2022 a Tarragona de «matrícula d'honor»

Jordi Collado (ECP) ha demanat que es revisi la valoració dels llocs de treball a l'Ajuntament i el govern ha assegurat que hi estan treballant

Actualitzada 28/09/2023 a les 20:38

Aprovat el préstec de 10 MEUR

Després de la picabaralla entre el govern socialista i l'oposició per la valoració dels primers cent dies de la nova executiva al capdavant de l'Ajuntament de Tarragona, tots els grups municipals es van haver de veure les cares al ple extraordinari que es va celebrar ahir.En la Sala d'Actes del Palau Municipal, el debat sobre el que ha executat o no l'equip de govern va quedar aparcat, ja que l'ordre del dia només contemplava temes econòmics. Un dels punts va servir per aprovar el compte general de l'Ajuntament de l'exercici del 2022. Esquerra Republicana va treure pit per l'execució pressupostària que va realitzar l'anterior govern aquell any i el conseller republicà Jordi Fortuny la qualificava de «matrícula d'honor».L'edil justificava aquesta valoració positiva assegurant que es van tancar els comptes del 2022 amb una execució dels ingressos del 98% i una execució de les despeses del 96,77%. Remarcava, a més, que tot això es va assolir «tot i tenir el pressupost prorrogat». Fortuny també afirmava que no han deixat factures «al calaix» i que, amb les amortitzacions del darrer mandat, es va abaixar el deute viu al 85%. El republicà preveia que, en acabar l'any, caigui fins al 80%. «Donades les circumstàncies, millor no es podia fer», assegurava.El compte general del 2022 es va aprovar amb el sí del PSC, ERC i Junts. PP, Vox i ECP es van abstenir. «No són els nostres pressupostos», coincidien el portaveu dels comuns, Jordi Collado, i la dels populars, Maria Mercè Martorell. La consellera de la formació conservadora recorda que, en el seu moment, van votar en contra d'aquests pressupostos i que volen «tancar aquest període amb una abstenció».Tot i que els ànims van estar més tranquils entre l'oposició i l'equip de govern, els socialistes i els comuns van continuar el seu estira-i-arronsa particular. En Comú Podem, així com PP i Vox, es van abstenir en la votació per aprovar la concertació d'un préstec a llarg termini de 10 milions d'euros, que serviran per a finançar projectes d'inversions previstos a l'annex dels pressupostos del 2023. L'alcalde, Rubén Viñuales, va mostrar la seva perplexitat davant aquestes abstencions. El batlle deia que els grups municipals demanen que el govern faci coses, però, després, «no voten de forma favorable» aquelles mesures que permeten al consistori fer inversions.Viñuales explicava que obriran un procés de diàleg per «generar inversions que puguin satisfer la majoria dels grups i això implica tenir diners». Collado va respondre que «fiscalitzar, de vegades, és dir coses que no agraden». El portaveu d'ECP expressava que si el que esperen els socialistes és una adhesió continua dels comuns a l'acció del govern, «no ho trobaran». Així, afirmava que faran d'oposició i que «facilitarem allò que sigui imprescindible».Collado va aprofitar la seva intervenció al ple per remarcar que de cara al 2024 és «imprescindible» dotar de recursos l'Empresa Municipal de Transports, que «és i serà deficitària», per no fer-la partir financerament. D'altra banda, feia èmfasi en la necessitat de revisar la valoració dels llocs de treball, una petició reiterada durant els darrers anys i que mai s'ha acabat de concretar. L'edil demanava que cal arribar a un acord amb els sindicats de la casa. La consellera d'Hisenda i Serveis Interns, Isabel Mascaró, mostrava el «compromís» del govern amb les preocupacions dels treballadors i assegurava que ja s'està treballant en aquest tema, a la vegada que gestionen altres assumptes importants com els «processos d'estabilització».