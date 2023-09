Els robatoris als polígons de Tarragona han augmentat un 60% aquest any

La situació preocupa als Mossos d'Esquadra, que han implementat un dispositiu de patrullatge nocturn, conjuntament amb la Guàrdia Urbana

Actualitzada 28/09/2023 a les 20:09

Relaxació a les empreses

Els delictes contra el patrimoni industrial als polígons de Tarragona s'han incrementat un 60% en un any. Si de gener a setembre del 2022 se'n van registrar 31, aquest any s'ha arribat als 70. «És preocupant. Hi ha hagut un augment de robatoris amb força, sobretot al polígon de Riu Clar», explica Ramon Franquès, inspector cap de l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès.L'inspector explica que els polígons de la ciutat són d'activitat diària, durant la nit no hi queda ningú i, per tant, són magatzems molt vulnerables. La tècnica més recurrent és la del butró, que consisteix a fer un forat a la paret per poder entrar. «Un cop a dins, intenten agafar tot el que puguin ràpidament i fugir», diu Franquès. Tot i això, els agents també s'han trobat amb altres mètodes: «Primer, sempre miren si poden forçar la porta, i si no poden, busquen altres formes d'entrar», exposa l'inspector.«Ens hem trobat casos on han rebentat la paret del magatzem o fins i tot s'han despenjat des de la teulada», diu Franquès. Aquests individus es desplacen en cotxe, no en furgoneta i els botins que aconsegueixen «no són espectaculars». «Poden aconseguir 200 euros com a molt», afirma l'inspector. Els delinqüents van «per les caixes fortes de les oficines, no pel material», expressa Franquès. «Tot i això, algun cop sí que ens hem trobat que alguna empresa guardava més de 6.000 euros al polígon», recorda l'inspector.Franquès afirma que aquests delinqüents no són de Tarragona, sinó que provenen de fora de la ciutat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona: «Es dediquen exclusivament a robatoris en polígons. Hem detectat moviments que van des de Màlaga fins a Girona». Arran d'aquest increment, els Mossos, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han establert un dispositiu especial al polígon de Riu Clar.«Cada nit, una dotació de cada cos fa patrulles i controls a les sortides, sobretot a la de l'autopista, i un vehicle de paisà també està a la zona. Depèn del dia, estem més o menys hores», explica l'inspector. El dispositiu també compta amb la col·laboració de la Policia Local de Constantí, que tanca la seva part del polígon de Riu Clar. «També intentem ser curosos amb els canvis de torn de la tarda, perquè ens trobàvem que molts robatoris eren mitja hora més tard dels nostres relleus», expressa l'agent. Franquès assegura que mantindran el dispositiu fins que «no tinguem un resultat clau» que pugui aclarir la situació.El dispositiu ha «frenat» lleugerament la freqüència i intensitat d'aquests delictes i ja ha tingut les primeres detencions. Fa tres setmanes, es va poder detenir a dos individusgràcies al treball de les dotacions de nit. Però, d'altra banda, l'operatiu ha desplaçat aquests actes delictius a altres zones industrials de Constantí, Reus o el polígon Francolí, tot i que són robatoris més petits, «sobretot de gasoil».A principis de mes, Laura Roigé presidenta de la Cambra de Tarragona, Vicenç Lleonart, intendent de la Regió Policial de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, i el mateix Ramon Franquès, van mantenir una reunió per tractar aquesta situació d'inseguretat. Roigé va traslladar als agents el malestar dels empresaris dels polígons de la ciutat per les reiterats incidents. La presidenta de la Cambra va manifestar que «hem establert línies de col·laboració que permetran millorar la seguretat, amb la participació de les associacions empresarials». A més, «hem conegut de primera mà quins són els dispositius que s'estan duent a terme per reduir la inseguretat a les àrees industrials», va afegir Roigé.Tot i això, Franquès identifica una certa «relaxació» de les empreses com un dels problemes. «Molts cops sonen les alarmes, però s'espera que es donin dos o tres avisos i no se'ls fa prou cas», diu l'inspector. «Quan ens criden i arribem, ja és massa tard», explica Franquès. De vegades, els propietaris dels magatzems o els tècnics de les empreses d'alarmes es desplacen a la zona, en comptes de trucar a la policia: «Les empreses han de saber que aquests fets poden succeïr i que ens han de trucar, no han d'anar els propietaris o els tècnics de les alarmes», diu l'inspector. El darrer delicte contra el patrimoni industrial al polígon Riu Clar va ser just fa tres dies, a un concessionari. La tècnica va ser l'habitual: la del 'butró'.Els Mossos ja han obert i lideren una investigació, que, com marca el protocol, s'ha traslladat al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). «A partir d'aquí, estudiarem si trobem coincidències i si necessitem també l'ajuda d'altres cossos policials de l'Estat espanyol», explica Franquès. Tot i això, de moment no s'ha trobat cap coincidència. Si fos el cas, «podríem arribar a poder geolocalitzar algun vehicle sospitós», exposa l'inspector.